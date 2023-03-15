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الأربعاء، 15-03-2023 11:21 ص

كيف يمكن الوقاية من السكري في سن الشباب ؟

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الوكيل الإخباري- قالت دراسة جديدة إن 10 دقائق من النشاط البدني القوي يومياً هو كل ما يتطلبة الأمر لتأخير ظهور السكري لدى الشباب، خاصة مع تزايد معدلات زيادة الوزن والبدانة لدى أعمار الصغار في الآونة الأخيرة.

ووفق الدراسة التي أجرتها الدكتورة ميلاني هندرسون في جامعة مونتريال بكندا، يمكن الحصول على وقاية مماثلة بواسطة تقليل وقت الجلوس بمقدار ساعة يومياً، مثل وقت الشاشات الترفيهي، كألعاب الفيديو والتواصل الاجتماعي.

ونُشرت الدراسة في مجلة "لانسيت تشايلد" المتخصصة في صحة الطفل، وحذّرت من تزايد البدانة بين من تقل أعمارهم عن 19 عاماً في كندا، في الوقت الذي تشير فيه تقارير طبية إلى ظاهرة الإصابة بالسكري في عمر مبكر في أنحاء عديدة من العالم.

وأجريت الدراسة بمشاركة 630 طفلاً ومراهقاً، تم تقسيمهم لـ 3 فئات عمرية، هي: بين 8-10، و10-12، و15-17.

واستخدم البحث عدة اختبارات لقياس مؤشرات مرض السكري الرئيسية بما في ذلك حساسية الأنسولين وإفراز الأنسولين ومستويات السكر في الدم. وتم قياس النشاط البدني والوقت الإجمالي للجلوس عن طريق قياس التسارع، وتم تقييم وقت الشاشة الترفيهي باستخدام استبيان.

ودعت الدراسة إلى "تغيير سياسات الوقاية من السمنة وتعديل النشاط البدني، وتنفيذ إجراءات تستهدف عدة مجالات لتحسين الصحة".

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