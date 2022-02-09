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الأربعاء، 09-02-2022 03:32 م

العوامل التي تسبب الكلام أثناء النوم

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الوكيل الإخباري - ظاهرة الكلام أثناء النوم تصنف ضمن إضطرابات النوم الشائعة، وهي ظاهرة فسيولوجية تحدث عند الأطفال والمراهقين والبالغين، ولا معنى لها في الغالب، حيث يصدر الكلام من الوعي الباطن وقد يكون همهمه أولغة أخرى، وتتراوح من العبارات القصيرة الغير مفهومة إلى عبارات ومحادثات كاملة ذات محتوى مفهوم.

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العوامل التي تسبب الكلام أثناء النوم

 

قلة النوم

تمامًا مثلما قد لا تكون الكلمات التي تنطق أثناء النوم مفهومه أو منطقية، فإن الباحثين ليسوا متأكدين تمامًا ما الذي يجعل الشخص يتحدث أثناء نومه. ومع ذلك، فإن التحدث أثناء النوم يعني على الأرجح أن الشخص محروم من النوم.

 

الوراثة
قد يكون بعض الناس أكثر عرضه للكلام أثناء نومهم لأسباب وراثية أكثر من غيرهم. إذا ولكن لا توجد جينات محددة تثبت هذا حتى الآن.

 

الإجهاد
يعد من العوامل الأكثر شيوعاً للتحدث أثناء النوم، ويحدث هذا على الأرجح بسبب إزعاج العمق الطبيعي لنومك.

 

الإكتئاب
يمكن أن يتسبب الاكتئاب والنعاس أثناء النهار والحمى في التحدث أثناء النوم.كما يمكن أن تسبب الحالات الطبية أيضًا الحرمان من النوم، مما يؤدي إلى التحدث أثناء النوم.

 

لبنان 24 

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