الثلاثاء 16-05-2023
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الثلاثاء، 16-05-2023 10:46 ص

اكثر من تناول البطيخ .. اليك فوائده !

أكل-البطيخ-ومرض-السكري-هل-هو-مسموح


الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة، أن البطيخ قد يكون مغذياً أكثر مما كان يعتقد سابقاً، ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض الذي يشكل السبب الرئيسي للوفاة في العالم.

إذ وجد الباحثون، أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا المزيد من البطيخ حصلوا على كمية أكبر من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم و«فيتامين سي»، ما يجعلهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك عن موقع «healthline».

ويقول مؤلفو الدراسة، إن هذا يشير إلى أن البطيخ يمكن أن يزيد من تناول العناصر الغذائية، وكذلك جودة النظام الغذائي لدى كل من الأطفال والبالغين.
 
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عكاظ

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