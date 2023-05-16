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الثلاثاء، 16-05-2023 11:45 ص

خطأ نرتكبه جميعاً.. إياك وضع فرشاة أسنانك في الحمام!

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الوكيل الإخباري- من منا لا يضع فرشاة الأسنان في الحمام، لاسيما أنه المكان الذي نقصده صباحا ومساء من أجل العناية بأسناننا!

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إلا أن بعض الخبراء حذروا من هذا التصرف، ودقوا ناقوس الخطر، من وضع الفراشي في الحمام، بسبب وجود المرحاض.

فوفق دراسة جديدة، ووضع فرشاة أسنانك داخل الحمام أثناء تنظيفه، يتسبب بما يسمى "نافورة البراز" التي تغمر المنطقة المحيطة وتصل إلى فرشاتك لا محال.


وتعمل تلك "النافورة" على رش قطيرات صغيرة من البراز والبول وأي شيء آخر تم وضعه في المرحاض الخاص بك في كل مكان.


ما يعني أن هذه القطرات الصغيرة من الفضلات البشرية تذهب إلى فرشاة أسنانك، والتي ستلتصق بها بعد ذلك في أكبر ثقب في رأسك وتحرك بالداخل للتأكد من وصولها إلى كل مكان، وفقا لموقع "Ladbible".


ولهذا، نصح الخبراء في هذه الحالة الحفاظ على فرشاة أسنانك في مكان آخر غير الحمام، وكذلك إبقائها منفصلة عن فرش أسنان الآخرين ووضع نوع من الغطاء على رأسها لمنع وصول الأشياء السيئة إلى هناك.


وأيضاً نظف الكوب الحامل للفرشاة منعاً من تكون البكتيريا بداخله.

 

 

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