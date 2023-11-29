الأربعاء 29-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين

سرايا القدس: خضنا مواجهات مع الاحتلال في جنين وكبدناه خسائر كبيرة

بيسكوف: الاقتصاد الروسي سلك مسار النمو

العيسوي يلتقي مع شيوخ ووجهاء قبيلة الحجايا

فيديو - استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في جنين

مشاهد تصدم العالم .. جثث أطفال رضع متحللة بمستشفى في غزة - فيديو

350 جريمة وانتهاك جسيم بحق الصحفيين في غزة خلال 50 يوماً من الحرب

بلينكن: سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة

الدفعة السادسة .. أسماء الأسرى الذين سيتم الافراج عنهم مساء اليوم

المعايطة: المستقلة للانتخاب تواصل الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة

عاجل

سرايا القدس: خضنا مواجهات مع الاحتلال في جنين وكبدناه خسائر كبيرة

الأربعاء، 29-11-2023 03:34 م

المؤشرات الحيوية لطول العمر

1933-780x470


الوكيل الإخباري - وفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، يعلم الأطباء أن الاهتمام الدقيق بعدد من مؤشرات تحليل الدم، يمكن أن يساعد على إطالة عمر المريض.
 

اضافة اعلان

ولكن هناك مؤشرات أخرى لا تقل أهمية، يعتبرها العلماء مؤشرات حيوية لطول العمر. وهذه المؤشرات هي:


1 - سرعة ترسب الدم ( erythrocyte sedimentation rate = ESR) والبروتين المتفاعل-C اختصاراً CRP.
تعتبر سرعة ترسب كرات الدم الحمراء (ESR) والبروتين التفاعلي C من علامات الالتهاب في الجسم. وهي مهمة لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية.
2 - الفيريتين. هذا المؤشر يعكس حجم احتياطي الحديد في الجسم وبالإضافة إلى ذلك هو أحد مؤشرات الالتهابات في الجسم. فارتفاع مستوى هذا المؤشر قد يشير إلى أمراض وراثية تسبب تلف الكبد.
3 - الكرياتينين. يحدد هذا المؤشر قصور الكلى، حيث أن ربع السكان البالغين يعانون من القصور الكلوي بدرجات مختلفة.
4 - حمض اليوريك والهوموسيستين. يشير ارتفاع حمض اليوريك .  والهوموسيستين إلى أن المريض معرض لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب.
5 - الألبومين (Albumin). جميع الأجسام المضادة تتكون من البروتين. والألبومين بروتين يشير انخفاض مستواه إلى انخفاض مقاومة الجسم. ويحدد مستوى الألبومين فرص الشفاء للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.

 

 

روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
135-124900-pancreatic-cancer-awareness-month-symptoms_700x400

كشف أول الأعراض سرطان البنكرياس

الأمراض-التنفسية

مع انتشار الأمراض التنفسية.. هذه أهم النصائح لحماية رئتيك

Rein

10 مؤشرات واضحة على التهابات الكلى

5e467e874236042cf02ffd82

ضرب الكرة بالرأس يحدث تغييرات فورية في الدماغ

Doc-P-917336-637801740965062524

التحول إلى حمية صحية يطيل العمر 10 سنوات

2880649_social

لصحة قلبك.. ابدأ يومك بواحد من هذه المشروبات