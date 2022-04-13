باحثون يكشفون شيئان يجعلان الولادة الطبيعية صعبة

الوكيل الإخباري - اكتشف بحث من جامعة كيوتو اليابانية أن نمط نمو ترقوة الجنين يتباطأ قبل الولادة مباشرة، ثم يعود للتسارع في الطفولة المبكرة.



وقال الباحث ناوكي موريموتو: "هناك شيئان يجعلان الولادة الطبيعية صعبة، رأس كبيرة، وكتف عريض، ويبدو أن تباطؤ نمو الكتفين ثم تسارعه بعد الولادة حل وسط يسمح للأكتاف العريضة نسبياً، بالتناسب مع الحوض".



تساعد الأكتاف العريضة على التوازن وتعزز القدرة على الرمي، كما قد تساعد على التنفس بفاعلية.



لكن الجنين عريض الكتفين يمثل مشكلة عند ولادته، لأن الوضع المستقيم لجسم الإنسان أدى إلى ضيق الحوض نسبياً، وهو أحد عوامل المشقة في الولادة الطبيعية.



ووجدت الدراسة التي فحصت التصوير المقطعي لـ 81 جنيناً، أن تباطؤ نمو الترقوة يكون خلال آخر شهرين من الحمل، ثم يعاود النمو المتسارع خلال أول 5أعوام من الطفولة.



ورصدت دراسات سابقة نمو رأس الجنين بمعدل سريع، ثم يتباطأ قبل الولادة مباشرة، وهو النمط الذي يتكرر مع عظام الكتفين.

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