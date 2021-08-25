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الأربعاء، 25-08-2021 11:37 ص

بحث جديد: فيتامين ك يؤثر على القلب مباشرة لكن يجب الانتباه من مصادره

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الوكيل الاخباري - أظهر بحث جديد وجود علاقة وثيقة بين "فيتامين ك" وقلب الإنسان، حيث ينتشر هذا الفيتامين بكميات متفاوتة في بعض الأطعمة الشائعة، لكن العلماء حذروا من اللحوم الدهنية لسبب مهم.

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قام باحثون وعلماء بدراسة البيانات الغذائية لأكثر من 50 ألف شخص شاركوا في دراسة طويلة الأمد استمرت لعقود في الدنمارك، حيث وجد الباحثون نتائج مثيرة تتعلق بتأثيرات عدة لـ"فيتامين ك" أو (فيتوناديون)، خصوصا على قلب الإنسان.

وبحسب البحث المنشور في مجلة "جمعية القلب" الأمريكية، وجد العلماء أن تأثيرات الفيتامين كانت أعلى لدى الأشخاص الذين تناولوا الخضار الورقية والزيوت النباتية، والتي تحتوي على شكل من أشكال "فيتامين ك1" (فايلوكوينون) ويتواجد في الخضراوات الورقية.

 

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ونوه المؤلف الرئيسي للدراسة، الباحث في معهد أبحاث التغذية بأستراليا، نيكولا بوندونو، إلى وجود خطر أقل لدى أولئك الذين تناولوا أطعمة تحتوي على نسب عالية من "فيتامين ك2" (ميناكينون)، الموجود في المنتجات الحيوانية والأطعمة المخمرة وتنتجه البكتيريا المعوية.


وتطرق الباحث إلى وجود صنف ثالث وهو "فيتامين ك3" (ميناديون)، حيث ينتج صناعيا ويستخدم في المكملات المصنعة، لكن الدراسة أثبتت ضعف فعاليته.

وأشار موقع "runnersworld" إلى مراجعة بحثية أجريت عام 2019 على جميع الدراسات القائمة على الملاحظة والتجارب العشوائية على الفيتامينات المتعددة ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك و"فيتامين أي" وبيتا كاروتين، أظهرت جميعها نتائج واعدة لصحة القلب والأوعية الدموية. لكن الباحثين وجدوا القليل من الأدلة على أن أيًا من هذه الفيتامينات ساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية أو علاجها.

 

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مصادر "فيتامين ك"... لماذا يجب الحذر من الدهون؟


تشير المصادر إلى وجود قائمة طويلة من المصادر الطبيعية لـ"فيتامين ك"، لكن الأبحاث أكدت أن الخضروات الورقية الداكنة هي المصدر الأهم، مثل البروكلي والأفوكادو، بالإضافة إلى البقدونس، وهو شائع الاستخدام في أغلب المناطق العربية، حيث تعتبر الخضروات الورقية غنية بالفيتامينات والمعادن التي تفيد بمجملها القلب.


أما اللحوم ومنتجات الألبان التي تحتوي على نسبة عالية من "فيتامين ك"، فهي كبد البقر والدجاج والجبن بالإضافة إلى البيض، وهو شائع أيضا، لكن الباحث نوه إلى ضرورة الابتعاد عن الدهون، لأن "فيتامين ك" قابل للذوبان في الدهون، الأمر الذي يعيق عملية امتصاصه في المعدة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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