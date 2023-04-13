بهذه الطريقة تواجه فطريات الأقدام !

الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأخصائيّ العناية بالأقدام إن فطريات الأقدام تعد من الأمراض الشائعة خلال فصل الصيف، موضحة أن الإصابة بها تحدث في الأماكن، التي يمشي فيها الكثير من الأشخاص بأقدام حافية مثل غرف تغيير الملابس وحمامات السباحة وغرف الساونا وحمامات البخار.



وشددت الرابطة على ضرورة علاج فطريات الأقدام على وجه السرعة بواسطة مضادات الفطريات، محذرة من أن عدم العلاج يؤدي إلى الإصابة بفطريات الأظافر أو مرض الحُمرة.

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وللوقاية من فطريات الأقدام، أوصت الرابطة الألمانية بارتداء حذاء منزلي أثناء التواجد في أماكن الاستحمام ، مع مراعاة تجفيف الأقدام والفراغات بين أصابع الأقدام جيداً.



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