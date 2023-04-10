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الإثنين، 10-04-2023 08:57 ص

5 طرق للوقاية من حب الشباب

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الوكيل الإخباري- أصبح حب الشباب على العنق من المشاكل الشائعة بشكل متزايد، وهناك عدد من العوامل التي تسببه، بما في ذلك عدم التوازن الهرموني والنظافة الشخصية.

يعد حب الشباب في العنق، أكثر شيوعاً لدى النساء، وغالباً ما يظهر بشكل يمتد من أسفل الوجه حتى الرقبة، ويرتبط هذا النوع من حب الشباب بمتلازمة تكيس المبايض أو الغدة الدرقية أو مقاومة الأنسولين.  


ويمكن أيضاً أن يحدث بسبب إزالة الشعر بالشمع أو الخيط عند الأشخاص الذين لديهم بشرة حساسة، لذا يُنصح بعدم استخدام الشمع أو الخيط على الرقبة وإيجاد البدائل. 



تقول الدكتورة فاندانا بنجابي، استشارية الأمراض الجلدية وأخصائية أمراض الشعر، إن تنظيف الوجه يمكن أن يؤدي أيضاً إلى ظهور حب الشباب في الرقبة. إذا كان خفيفاً، فيمكن معالجته بالتطبيقات الموضعية. ولكن إذا زادت الكمية، يجب أخذ المضادات الحيوية. بالنسبة لمن يعاني من زيادة الوزن ومتلازمة تكيس المبايض وحب الشباب في العنق، يوصى بفقدان الوزن لتقليل حب الشباب. 


ووفقاً لمجلة “هارفارد هيلث ببليشينغ”، فإن حب الشباب عند البالغين بما في ذلك حب الشباب في الرقبة، قد يحدث بسبب زيادة إنتاج الزيوت، وانسداد المسام، والبكتريا، والالتهابات. 


فيما يلي بعض النصائح للوقاية من حب شباب العنق وعلاجه، وفق ما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”:


- تنصح النساء بعدم الاحتفاظ بالمكياج أثناء النوم أبداً. 
- تجنبي منتجات العناية والتجميل التي تحتوي على الكثير من الزيت.
- شطف العنق دائماً عند غسيل الوجه، وخاصة قبل الذهاب إلى الفراش. 

- تحققي من الملصقات أثناء شراء المنتجات وابحثي دائماً عن الملصقات التي لا تسد المسام.
- الحفاظ على صحة الأمعاء لارتباطها المباشر بحب الشباب على الوجه والعنق، وينصح بالامتناع عن الأطعمة التي تزيد من مستويات الأندروجين في الجسم مثل منتجات الألبان والسكر.

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