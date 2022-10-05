الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

التعليم العالي توضح حول مخصصات المنح والقروض الجامعية

تشققات تُغلق جزء من طريق دير أبي سعيد - عيون الحمام في إربد - صور

بيان أردني عُماني مشترك في ختام زيارة الملك إلى عُمان

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية - تفاصيل

مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

الأربعاء، 05-10-2022 01:21 م

باليوم العالمي للمعلم .. أبرز الأمراض التي يعاني منها المعلمون غالبا

fpRihA3hiH-856.jpg_730x470


الوكيل الإخباري-كشف الطبيب الروسي ليونيد ستريجاكوف، رئيس قسم الأمراض المهنية بجامعة سيتشينوف الطبية، بمناسبة يوم المعلم العالمي، الأمراض التي غالبا ما يعاني منها المعلمون وكيف عليهم الوقاية منها.

يحتفل بيوم المعلم العالمي في 5 أكتوبر من كل عام.
ويقول ستريجاكوف: "مهنة المعلم- مهنة ترتبط بإجهاد نفسي وعاطفي كبير ، وضغط متزايد على الجهاز التنفسي والهيكل العضلي، وأنظمة الرؤية. ففي كل يوم، يعطي المعلم عدة دروس، وهو على اتصال بعدد كبير من الأطفال، ما يعني أن مخاطر إصابته بأمراض الجهاز التنفسي تزداد".

ويضيف، ينطق الإنسان في المتوسط يوميا بـ 10-15 ألف كلمة، أما المعلم فأكثر من ذلك بكثير وبصوت مرتفع، ما يعني تحميل الجهاز الصوتي ثقلا دائما، لذلك يشكو 40 بالمئة من المعلمين بعد مضي 2-3 أشهر على بداية الدراسة، من مشكلات مختلفة في الصوت، بما فيها بحته وفقدانه.

اضافة اعلان


ويشير، إلى أن قلة النشاط البدني والوقوف فترة طويلة أمام السبّورة، يمكن أن يؤدي إلى إصابة المعلم بدوالي الساقين وانحناء العمود الفقري جانبيا. بالإضافة إلى ذلك يعاني حوالي 70 بالمئة من المعلمين من مشكلات في الرؤية. كما أن ارتفاع مستوى الإجهاد النفسي والعاطفي الذي تصاحبه قلة في النشاط البدني للمعلمين يمكن أن يتسبب في الإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني، وهو أحد أهم عوامل الخطر والمضاعفات على القلب والأوعية الدموية.


ووفقا له، ، يُنصح المعلمون من أجل الحفاظ على صحتهم، بضرورة الحصول على قسط كاف من النوم، وعدم السهر طويلا، والاستحمام المتباين الحرارة واجراء تمارين الاسترخاء والتمدد. ويجب أيضا الانتباه إلى التغذية، حيث من الأفضل تناول وجبات خفيفة صحية أثناء الدوام، مثل الفواكه والخضروات والفواكه المجففة والمكسرات.


ويضف، "يجب على المعلم من أجل منع تدهور الرؤية لديه، إجراء تمارين رياضية للعينين: إغماض العينين بإحكام لمدة 3 ثوان، ثم فتحهما أكثر ما يمكن، وتكرار ذلك 5 -7 مرات؛ تحويل النظر من شيء قريب إلى آخر بعيد، مع تثبيته لمدة 3 ثوان. ثم 5 ثوان، وتكرار التمرين 5-7 مرات".


وينصح الأخصائي، لمنع الإصابة بالدوالي، بأن تُرفع الساقان خلال الراحة أعلى من الجسم، وترتدى أحذية مريحة لا يزيد ارتفاع كعبها عن 4 سم.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
171555

الغذاء والدواء السعودية تنصح بعدم استخدام مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي

tbl_articles_article_21525_9053f3f064b-bb94-4a73-8c94-0b6f4e38e638

4 طرق لعلاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل

201130043207226_العسل-مع-الماء-على-الريق

هل يفرز العسل السموم عند خلطة بمشروب ساخن؟

FeGPFV8XgAYlpBf

دراسة : الحاجة إلى مكملات الكالسيوم تبدأ قبل سن الـ 35 عاماً

181207123515333_صعوبة-الحمل-بعد-الاجهاض

الإجهاد يمنع الحمل

12043190554019.jpg

4 أطعمة ينصح بعدم تناولها على معدة فارغة

أخبار متعلقة
20211003121219799

نصائح ذهبية للوقاية من أمراض فصل الخريف