السبت 04-06-2022
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السبت، 04-06-2022 01:29 م

تحذير هام من هواء مكيف السيارة

كيف-يعمل-مكيف-السيارة


الوكيل الإخباري - حذر نادي السيارات أوروبا، من توجيه تيار الهواء البارد من مكيف هواء السيارة إلى الجسم أو الوجه مباشرة، لأنه قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب ملتحمة العين.


وأضاف خبراء النادي الألماني، أنه يتسبب أيضاً في نزلة برد أو مشاكل في الدورة الدموية، إذا كان الاختلاف بين درجة حرارة الداخلية للسيارة والهواء الخارجي كبيراً جداً.

لذلك لا يجب أن يزيد الفرق عن 8 درجات.


وحذر الخبراء من ارتفاع درجة حرارة مقصورة السيارة أكثر من 27 درجة مئوية، لاحتمال تسببه في الحوادث بسبب الشعور بالإرهاق، وضعف التركيز.

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