تسبب الصداع .. 6 عادات غذائية ابتعد عنها في السحور

الوكيل الإخباري- يمكن أن تتسبب مجموعة من العادات الغذائية التي يتبعها بعض الأشخاص في زيادة خطر التعرض للإصابة بالصداع، لذا، ينصح بالابتعاد عنها في وجبة السحور.



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نوضح في السطور التالية، عادات غذائية في السحور قد تسبب المعاناة من الصداع، وفقًا لما ذكره موقع "Every day health".



عادات غذائية قد تسبب الصداع



1- تناول الشوكولاتة

غالبًا ما يصاب الكثير من الناس بالصداع بعد وقت قصير من تناول الشوكولاتة.

ووجدت مراجعة للدراسات التي أجريت على الشوكولاتة والصداع النصفي، أن عددًا قليلًا من الأشخاص حددوا الشوكولاتة كمسبب للصداع، لكن في الدراسات التي تلقى فيها المشاركون إما شوكولاتة أو بديلًا مشابهًا للمذاق دون معرفة ما حصلوا عليه، لم يكن هناك خطر متزايد للإصابة بالصداع المرتبط بالشوكولاتة.



2- شرب القهوة

القليل من الكافيين يمكن أن يساعد على التخلص من الصداع، ويتم تضمين الكافيين في بعض علاجات الصداع التي لا تستلزم وصفة طبية، لكن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يجعلك بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بالصداع.

وتشير الأبحاث إلى أنه للحد من مخاطر الصداع ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أن يحدوا من تناول الكافيين اليومي إلى 200 ملليجرام وأن يستهلكوا نفس الكمية في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.



3- تناول الجبن القديم

يمكن أن يسبب تناول الجبن القديم المعاناة من الصداع، نتيجة احتوائه على مادة تسمى تيرامين، والتي تتشكل عندما تتحلل البروتينات الموجودة في الجبن بمرور الوقت، وكلما طال عمر الجبن، زاد عدد التيرامين.



ومن أبرز الأمثلة على الأجبان القديمة،، الجبن السويسري، والجبن الشيدر، والجودة، والبارميزان.



4- تناول اللحوم المعالجة والمصنعة

توجد مادة التيرامين أيضًا في اللحوم المعالجة وفي الأطعمة المخمرة، مثل مخلل الملفوف والكيمتشي.



وقد يكون اتباع نظام غذائي منخفض التيرامين مفيدًا لبعض الأشخاص المصابين بالصداع النصفي، وفقًا لمؤسسة الصداع الوطنية .



كما أن النترات المستخدمة كمواد حافظة في اللحوم المصنعة قد توسع الأوعية الدموية وتسبب الصداع لدى بعض الأشخاص.



5- تناول صلصة الصويا

الجلوتامات أحادية الصوديوم(MSG) ، الموجودة في صلصة الصويا وتستخدم كمضافات غذائية في المنتجات الأخرى، هي أحد مسببات الصداع الشائعة، والتي يمكن أن تسبب أيضًا اضطرابًا في الجهاز الهضمي.



6- تناول المحليات الاصطناعية

تم ربط المحليات الصناعية، مثل الأسبارتام والسكرالوز، بالصداع لدى بعض الأشخاص، لكن الأدلة المتاحة تشير إلى أنها ليست محفزات قوية للصداع النصفي بالنسبة لمعظم الناس.





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