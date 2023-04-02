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الأحد، 02-04-2023 03:59 م

طبيب يحذر من مشكلة تحدث بعد الأكل في رمضان

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الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، عن مشكلة يعاني منها معظم الأشخاص بعد تناول وجبة الإفطار أو السحور في شهر رمضان المبارك.

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وقال موافي خلال برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن انخفاض سكر الدم أحد أكثر المشكلات الشائعة بعد تناول الطعام في رمضان

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن سبب انخفاض سكر الدم بعد الأكل مباشرة يرجع إلى وجود خلل في البنكرياس، يدفع خلايا بيتا الموجودة به إلى إنتاج كميات كبيرة من هرمون الإنسولين.


وأوضح أن أورام البنكرياس الحميدة من الأسباب التي قد تحفز خلايا بيتا على إفراز هرمون الإنسولين بشكل يفوق المعدل الطبيعي بعد تناول الطعام.


وأشار موافي إلى سهولة تشخيص أورام البنكرياس الحميدة، مؤكدًا أن الموجات الصوتية بالمنظار من الفحوصات التي تساعد على اكتشافها بشكل دقيق.


وفي ختام حديثه، أكد أن المنظار المستخدم في هذا الفحص يتيح للطبيب أيضًا فرصة أخذ عينة من ورم البنكرياس، لتحديد نوعه عبر التحليل المعملي.
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الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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