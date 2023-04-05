5 مشروبات تساعدك على النوم بعد وجبة السحور

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من الأرق في شهر رمضان المبارك، ويرجع السبب إلى تأثر الساعة البيولوجية في الجسم بتغير مواعيد النوم والاستيقاظ.



في هذا الصدد، أشارت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إلى سهولة التغلب على الأرق في رمضان عن طريق تناول مجموعة من المشروبات في السحور.

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وحددت ليندا أفضل المشروبات التي تساعد على مكافحة الأرق في السوائل التالية:



1- البابونج

من أكثر المشروبات الفعالة في محاربة الأرق، لأنه يساعد على تهدئة الأعصاب وإرخاء العضلات وتخفيف التوتر والقلق ومكافحة الاكتئاب.





2- شاي الأعشاب

يمكن التغلب على الأرق في رمضان عن طريق احتساء شاي الأعشاب بعد تناول وجبة السحور، لأنه من المشروبات التي تساهم في تحسين جودة النوم.



3- اليانسون

يشتهر اليانسون بقدرته الكبيرة على تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، لكنه يساعد أيضًا على تقليل الشعور بالأرق، بشرط تناوله يوميًا قبل الخلود للنوم.



4- الحليب

تناول كوب من الحليب ليلًا في رمضان من شأنه أن يخلصك من الأرق نهائيًا، ويرجع السبب إلى احتوائه على:



- حمض التربتوفان: يحفز المخ على إنتاج السيروتونين، وهو هرمون مسئول عن تحسين الحالة المزاجية والشعور بالاسترخاء.



- هرمون النوم "الميلاتونين": يعمل على ضبط الساعة البيولوجية.



5- الكاكاو بالحليب

لتعزيز قدرة الحليب على مكافحة الأرق، ينصح بإضافة مسحوق الكاكاو إليه، لاحتوائه على مركبات، تساعد بدورها على تهدئة الأعصاب وإرخاء عضلات الجسم.





وفي ختام حديثها، أوصت خبيرة التغذية بتجنب الأطعمة الدسمة في وجبة السحور، مثل المقليات، لأنها تسبب اضطرابات بالجهاز الهضمي، تزيد من صعوبة النوم، مشددة على ضرورة استبدالها بالأكلات الصحية، مثل الموز والتمر.

الكونسلتو الطبي

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