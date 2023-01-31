تطوير عدسات لاصقة تمنع جفاف العين

الوكيل الإخباري- طوّر فريق من معهد تيراساكي للابتكار الطبي بلوس أنجلوس عدسات لاصقة صُممت بطريقة تمنع جفاف العين الذي تسببه العدسات التقليدية، عن طريق تسهيل تدفق الدمع استجابة لوميض العين الطبيعي.



وبإمكان هذا النهج تخفيف الانزعاج وضعف البصر، وخطر الالتهاب الذي يعاني منه نصف مستخدمي العدسات اللاصقة التقليدية ، والذين يقدر عددهم بـ 140 مليون مستخدم حول العالم.

اضافة اعلان



وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، تنشأ المشكلة من التدفق غير الكافي للدموع من السطح الخارجي للعدسات اللاصقة إلى السطح خلف العدسة



وتمتاز العدسات الجديدة بأنها أرق بـ 30 مرة من العدسات التقليدية، ويوجد بها قنوات لعبور الدمع.



وأثبتت التجارب قدرة العدسة على توجيه تدفق الدموع الناشئ من سطح العدسة إلى الجانب السفلي منها لمكافحة متلازمة العين الجافة.



وقام فريق البحث بتحديد كمية هذه التدفقات، والتأكد من أن الدموع كانت مدفوعة بمستويات ضغط منخفض مثل تلك الناتجة عن وميض العين الطبيعي.

24