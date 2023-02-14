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الثلاثاء، 14-02-2023 01:23 م

تعاني من الصداع بعد تناول القهوة؟- هكذا تتخلص منه

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الوكيل الإخباري- كوب القهوة الصباحي هو بداية ليوم جديد بالنسبة للكثيرين إذ يساعد الكافيين الموجود به على الشعور باليقظة والنشاط بجانب تحسين الحالة النفسية، ولكن قد يشعر البعض بالصداع فور الانتهاء من تناول القهوة.. فما السبب

نستعرض في التقرير التالي أسباب الإصابة بالصداع بعد تناول القهوة، وفقًا لـ"Very well health".

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الكافيين مادة منشطة ومنبهة تدخل في الكثير من الأدوية :

يوجد الكافيين في القهوة والكاكاو والشاي، له الكثير من الفوائد الصحية إذا تناوله الشخص بالمعدل المسموح به والذي يتراوح من 250 جرام حتى 400 جرام أي ما يعادل 4 أكواب صغيرة من القهوة، ولكن قد يكون الكافيين سبب في إصابة البعض بالصداع بعد الانتهاء من شرب القهوة، ويرجع ذلك لعدة أسباب:
أسباب الصداع بعد تناول القهوة


عدم تحمل الكافيين
يعاني البعض من ما يعرف بعدم تحمل الكافيين، وهي حالة غير خطيرة تتسبب في بعض الأعراض المزعجة مثل الصداع وسرعة ضربات القلب وبرودة الأطراف والشعور بالتعب العام والتوعك.


حساسية الكافيين
مثل أي مادة غذائية عادية قد يسبب الكافيين الموجود بكوب قهوة في إثارة رد فعل تحسسي من الجسم، إذ تسبب تلك المادة في جعل الجسم يهاجم نفسه عن طريق الخطأ، وتعتبر تلك المشكلة ناتجة عن خلل بالجهاز المناعي للجسم، وقد تسبب تلك الحساسية في الكثير من الأعراض التي تختلف من شخص لآخر، ومن أبرزها: طفح جلدي أحمر، صداع، ارتفاع درجة حرارة الجسم، الشعور بالتعب والإعياء.


الصداع النصفي
بالرغم من أن الكافيين يدخل في الكثير من الأدوية والمسكنات التي تساعد في تقليل الشعور بالألم، إلا أنه قد يتسبب في إثارة نوبات الصداع النصفي، ويعد الصداع النصفي مشكلة صحية مزمنة تتسبب في الكثير من الأعراض المؤلمة والمزعجة مثل آلام الرأس الشديدة وألم الرقبة والكتفين، والشعور بالغثيان، والحساسية المفرطة للضوء والصوت.


يحتاج مرضى الصداع النصفي لتجنب الإفراط في تناول الكافيين، أو الاعتماد على القهوة منزوعة الكافيين التي تعطي نفس المذاق للقهوة بدون التأثير الضار للكافين.


الإفراط في تناول الكافيين
هناك الكثير من الفوائد الصحية للكافيين، ولكن عند الإفراط في تناوله قد يؤثر ذلك سلبًا على صحة الفرد، إذ يعطل دورة النوم الطبيعية للجسم ما يؤثر على النوم، وطاقة الشخص خلال ساعات النهار ويجعله أكثر عرضة للإصابة بالصداع والذي يزداد سوءًا مع الإكثار من تناول القهوة، بالإضافة لعدد من الأعراض الأخرى مثل التعب وصعوبة التركيز والنعاس.


كيف يمكن الوقاية من الصداع بعد تناول القهوة؟
يمكن الوقاية من الصداع الذي يحدث بعد شرب القهوة من خلال اتباع ما يلي:
-المريض الذي يعاني من الصداع النصفي يمكنه تقليل جرعة الكافيين أو تجربة القهوة منزوعة الكافيين.


- الالتزام بالحد المسموح به من الكافيين خلال اليوم وعدم الإفراط.
- تجنب تناول الكافيين قبل النوم بساعات كافية.
- شرب كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم وقبل تناول القهوة.

 

الكونسلتو الطبي 

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