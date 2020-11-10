تعرف على ابرز الفوائد الصحية لماء جوز الهند

الوكيل الإخباري _ يعد جوز الهند من الثمار الصحية والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية بالاضافة الى طعمه اللذيذ ، ولا يقتصر فوائدها على الثمار نفسه بل الماء الموجود بداخلها يعد مفيد جدا للصحة، ويعتبر من أفضل السوائل لنمط حياة صحية.
تعرف على أبرز فوائد ماء جوز الهند:
يقلل من الإجهاد التأكسدي
يساعد في علاج الإسهال
يقوي جهاز الهضم
يتحكم في ضغط الدم
يطرد السموم
يساعد في الرضاعة الطبيعية
المصدر : سبوتنيك
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