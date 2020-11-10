الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة الشيخ اللالا والحاجة شردم

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

وزير الخارجية يعزي بوفاة صائب عريقات

لماذا استذكر الأردنيون الشيخ اللالا بعد وفاته اليوم ؟

موعد حظر التجول الشامل اليوم

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعلن عن ترخيص علاج مطور لفيروس كورونا

وزير المياه يدلي بصوته في سحاب

الحكومة تعلق على علاج كورونا والحظر الشامل

وزير الشؤون السياسية: الهيئة هي من تدير الانتخابات كاملة

وزير الإعلام يشارك بالاقتراع في ماركا




الثلاثاء، 10-11-2020 01:28 م

تعرف على ابرز الفوائد الصحية لماء جوز الهند

786470


الوكيل الإخباري _ يعد جوز الهند من الثمار الصحية والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية بالاضافة الى طعمه اللذيذ ، ولا يقتصر فوائدها على الثمار نفسه بل الماء الموجود بداخلها يعد مفيد جدا للصحة، ويعتبر من أفضل السوائل لنمط حياة صحية.

تعرف على أبرز فوائد ماء جوز الهند: 

اضافة اعلان

يقلل من الإجهاد التأكسدي

 

يساعد في علاج الإسهال


يقوي جهاز الهضم


يتحكم في ضغط الدم

 

يطرد السموم


يساعد في الرضاعة الطبيعية

 

المصدر : سبوتنيك 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

تعرف على أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات !

what-is-the-danger-of-house-dust-800x445

اكتشاف مواد خطرة في غبار المنزل

main_image5fa980172e67d

10 أخطاء شائعة أثناء الاستحمام.. تجنبها

tbl_articles_article_19424_03b188d4e-7d9e-4f01-84b4-849c02571b6a

فوائد مذهلة لـ دبس الرمان .. تعرف عليها

أسباب_الجوع_المستمر_أثناء_الحمل

علامات تخبرك بعدم تناول ما يكفي من الغذاء

ffe7403c9c18c6ac83353452b6f61720_w750_h500

8 أطعمة غذائية توفر لك فيتامين D

أخبار متعلقة
2019_2_19_12_7_28_779

فوائد لا تتوقعها عند تناول البطاطا الحلوة

2019_7_28_21_54_23_787

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول هذه الثمرة أسبوعياً

17-10-20-865880157

احذر.. ستة أنواع من البيض أسوأ من السم

binge-eating

12 عادة يومية تؤثر على زيادة الوزن بشكل كبير

920201102832417958374

تحذير من تناول الحلويات عند الشعور بالتوتر

تنزيل

ابرز الفوائد الصحية لـ الميرمية