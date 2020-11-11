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الأربعاء، 11-11-2020 11:27 ص

تعرف على ابرز فوائد تناول الفول السوداني بشكل يومي

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الوكيل الإخباري _ يعد الفول السوداني أو الفستق السوداني من البقوليّات التي يفضلها الكثير من الاشخاص والتي يعد كنوع من التغذية نظرا لما يحتويه من فوائد لصجة الجسم ، إليكم أهم فوائد الفول السوداني:

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- يساعد على تخفيض نسبة السكر في الدم .


-يمد للأطفال بالطاقة وينشط الذاكرة

 

-يعمل على خفض الالتهابات في الجسم .


- يساهم في تقوية الدماغ وزيادة التركيز والنشاط الذهني .


- يعمل على تخفيض نسبة الإصابة بالنوبات القلبية .


المصدر : الامارات نيوز 

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