تعرف على ابرز فوائد تناول الفول السوداني بشكل يومي

الوكيل الإخباري _ يعد الفول السوداني أو الفستق السوداني من البقوليّات التي يفضلها الكثير من الاشخاص والتي يعد كنوع من التغذية نظرا لما يحتويه من فوائد لصجة الجسم ، إليكم أهم فوائد الفول السوداني:
- يساعد على تخفيض نسبة السكر في الدم .
-يمد للأطفال بالطاقة وينشط الذاكرة
-يعمل على خفض الالتهابات في الجسم .
- يساهم في تقوية الدماغ وزيادة التركيز والنشاط الذهني .
- يعمل على تخفيض نسبة الإصابة بالنوبات القلبية .
المصدر : الامارات نيوز
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