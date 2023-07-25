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الثلاثاء، 25-07-2023 03:06 م

10 أسباب محتملة للبكاء أثناء النوم- هل يعد خطيرًا؟

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الوكيل الإخباري- يمكن أن يحدث البكاء أثناء النوم للرضع والأطفال، والبالغين وكبار السن أيضًا، وعلى الرغم من أن تلك الحالة لا تدعو للقلق في بعض معظم الأحيان، إلا أنها في أحيان أخرى قد تستدعي استشارة الطبيب المختص.

نوضح في السطور التالية، سبب البكاء أثناء النوم، وفقًا لما ذكره موقع "Very well mind".

ما سبب البكاء أثناء النوم؟
يميل الأطفال إلى البكاء أثناء نومهم لأنهم غير معتادين على الانتقال من مرحلة نوم إلى أخرى.

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ويمكن للبالغين الذين يعانون من استنزاف عاطفي أو يعانون من حالات صحية عقلية أو الذين مروا بتجربة صادمة مؤخرًا أن يذرفوا الدموع أثناء النوم وعند الاستيقاظ.


وبالنسبة لكبار السن، فإن التغيرات الجسدية وأعراض الخرف والتعامل مع الجوانب العقلية والعاطفية للشيخوخة وضغوط التحولات الحياتية يمكن أن تسبب البكاء أثناء دورة النوم.


أسباب محتملة للبكاء أثناء النوم


1- انتقالات مرحلة النوم
عندما يولد الطفل، يحتاج إلى وقت للتكيف مع دورات نومه الجديدة، وهناك 6 مراحل للنوم، ويبكي الأطفال في نومهم لأنهم غير معتادين على الانتقال بين مراحل النوم، وقد يكون الانتقال مزعجًا لهم، مما يجعلهم يستيقظون وهم يبكون.


ويجب استشارة الطبيب المختص إذا كان طفلك يستيقظ وهو يبكي أكثر من المعتاد أو باستمرار لفترات طويلة من الزمن.


2- الرعب الليلي
الذعر الليلي عبارة عن أرق لا يمكنك تذكره عندما تستيقظ، ويعاني الأطفال من هذه الأعراض أكثر من البالغين.


ويحدث الذعر الليلي بشكل متكرر بين سن 3 و 7 سنوات، يمكن أن تستغرق مدة الرعب الليلي ما بين بضع ثوان إلى بضع دقائق.


ويمكن أن يشمل ذلك التحرك بعنف في السرير أو الصراخ أو المشي أثناء النوم، إلى جانب البكاء أثناء النوم وعند الاستيقاظ.


وعند بلوغ سن العاشرة، يقل تكرار نوبات الرعب الليلي بشكل ملحوظ.


3- الكوابيس
الاستيقاظ من كابوس يمكن أن يجعلك تشعر بالرعب والانزعاج والارتعاش وعدم الارتياح، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يكون الكابوس شديدًا لدرجة تجعلك تستيقظ وأنت تبكي.


وعلى الرغم من أن العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من سبب معاناة الناس من الكوابيس، إلا أنهم يعتقدون أنها مرتبطة بكيفية تعاملنا مع المشاعر الصعبة والتوتر والقلق.


4- العواطف المكبوتة أو الحزن
يختلف حزن الجميع عندما يتعرضون لخسارة مأساوية أو يواجهون حدثًا صادمًا، ويستطيع بعض الأشخاص التعبير عن مشاعرهم بسهولة، ويمكنهم المضي قدمًا بسرعة، وقد يفضل البعض الآخر تجاهل أو قمع مشاعرهم والانسحاب من الآخرين.


وقد يكون البكاء أثناء النوم هو الطريقة الطبيعية لجسمك للتعامل مع التجارب السيئة.


5- القلق والتوتر
يمكن أن تكون الحياة مليئة بالضغوطات مثل مشاكل العمل، والمشاكل الزوجية، والمشاكل العائلية، والصراعات المالية إلى المشاكل الصحية، ويمكن أن يظهر التوتر والقلق اللذين تشعر بهما في صورة بكاء أثناء النوم حيث يعمل عقلك على التخلص من التوتر الهائل الذي يحدث في حياتك.


6- باراسومنيا
باراسومنيا هي فئة من اضطرابات النوم التي تشمل المشي أثناء النوم، والشخص الذي يعاني من باراسومنيا سيمثل جسديًا حلمه في الحياة الواقعية والتي يمكن أن تشمل البكاء.


ومن المهم طلب المساعدة من أخصائي حول خيارات العلاج ونصائح الوقاية إذا كنت تعاني من باراسومنيا بشكل متكرر.


7- الاكتئاب
الاكتئاب هو اضطراب مزاجي شائع يرتبط بالمشاعر المستمرة بالحزن واليأس وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة في السابق.


ومن ضمن أعراض الاكتئاب نوبات بكاء دون سبب واضح.


8- الخَرَف
يرتبط الخرف باضطرابات النوم، ويقترح الباحثون أنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب خلل في تنظيم دورات النوم والاستيقاظ بسبب تنكس منطقة ما تحت المهاد وجذع الدماغ.


9- التغييرات في الأدوية
إذا بدأت في تناول دواء جديد، أو توقفت عن تناول أحد الأدوية، أو غيرت الجرعات، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في النوم، ويمكن للأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي أن تغير دورة النوم والاستيقاظ.


10- حالات طبية معينة
في بعض الحالات ، قد لا يكون البكاء أثناء النوم ناتجًا عن أسباب عاطفية أو عقلية، بل قد يكون ناتجًا عن حالة جسدية تسبب دموع العين، وتشمل بعض الحالات الحساسية أو التهاب الملتحمة أو انسداد القناة الدمعية.

 

 

الكونسلتو الطبي

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