السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 02:35 م

تغير لون أظافر القدمين يشير إلى القاتل الصامت

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة طبية حديثة أن تغير شكل أظافر القدمين تعني أحيانا أن الإنسان يعاني من وجود  نسبة كبيرة من الكوليسترول أو ما يطلق عليه القاتل الصامت.

ونقلت صحيفة الصن البريطانية عن دراسة طبية حديثة أن هناك نوعين محددين من الأعراض التي تظهر على أظافر القدمين، وتعني أن لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول.

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ومع ذلك، لا يجب الخوف دائما، ففي بعض الحالات لا يكون هناك شيء على الإطلاق، ولا يعدو الأمر دليلا على خلل في النظام الغذائي نتيجة عدم تناول ما يكفي من الكالسيوم، لكن لدى ملاحظة أن أظافر قدميك أصبحت هشة أو بطيئة النمو دون حدوث أي تغير في نمط حياتك، فذاك أمر يستحق الفحص.


وأشارت الدراسة إلى أن الكوليسترول مادة دهنية تتراكم في الدم مع اتباع الشخص نظام غذائي سيء، وقلة التمارين الرياضية، فضلا عن شرب الكحول وعادة التدخين.

 

وعندما تتراكم كميات كبيرة من هذه المادة، فإنها تسد الأوعية الدموية، ولا يكون لدى البعض فكرة عن إصابتهم بهذه الحالة تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية.

 

ويمكن لتراكم المستويات المرتفعة من الكوليسترول أن يؤدي إلى ظهور علامات على أظافر القدمين، نتيجة قلة تدفق الدم.


البيان

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