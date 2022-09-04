تقشير فروة الرأس.. مفتاح صحة وجمال الشعر

الوكيل الإخباري - تلعب فروة الرأس الصحية دورا مهما في تمتع الشعر بالصحة والجمال؛ لذا ينبغي العناية بها من خلال مستحضرات تقشير فروة الرأس.



و أن مستحضرات التقشير تعمل على تنظيف فروة الرأس بشكل عميق لتخلصها من بقايا مستحضرات العناية والتصفيف والقشور، والتي تتسبب في انسداد بصيلات الشعر.



وأضافت: "ومن ثم منع وصول المغذيات كالفيتامينات والمعادن إلى جذور الشعر، مما يتسبب في جفاف الشعر وضعفه وبهتانه وتقصفه وسقوطه".

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مستحضرات التقشير تعمل على تنظيف فروة الرأس بشكل عميق - أرشيفية

تلعب فروة الرأس الصحية دورا مهما في تمتع الشعر بالصحة والجمال؛ لذا ينبغي العناية بها من خلال مستحضرات تقشير فروة الرأس.



وأوضحت مجلة "Brigitte" المعنية بالصحة والجمال أن مستحضرات التقشير تعمل على تنظيف فروة الرأس بشكل عميق لتخلصها من بقايا مستحضرات العناية والتصفيف والقشور، والتي تتسبب في انسداد بصيلات الشعر.

وأضافت: "ومن ثم منع وصول المغذيات كالفيتامينات والمعادن إلى جذور الشعر، مما يتسبب في جفاف الشعر وضعفه وبهتانه وتقصفه وسقوطه".



العين الإخبارية