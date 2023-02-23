تكرار الإصابة بالكيس الدهني .. ما الأسباب؟

الوكيل الإخباري-الأكياس الدهنية مشكلة جلدية شائعة، قد يعاني البعض من تكرار ظهورها حتى بعد الخضوع للجراحة وإزالة الكيس الدهني، وعادة لا تشكل أي خطورة، ولكن في بعض الحالات قد تشير إلى مشكلات أكثر خطورة.



نستعرض في التقرير التالي، أسباب تكرار الإصابة بالكيس الدهني، وطرق علاجه، وفقًا لموقع "Cleveland clinic".

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هل الكيس الدهني مؤلم؟

الكيس الدهني عبارة عن كتلة بطيئة النمو مليئة باللسوائل صفراء أو بيضاء يمكن أن تتحرك بسهولة تحت الجلد، يمكن العثور على الأكياس الدهنية في الجسم بالكامل باستثناء راحتي اليدين وباطن القدمين، عادة ما تكون الأكياس الدهنية غير ضار

عادة لا تؤذي الأكياس الدهنية لكنها يمكن أن تصبح مؤلمة وحمراء إذا أصيبت بالعدوى.، وتتمثل أعراض إصابة الكيس الدهني بالعدوى ما يلي:



-هي الاحمرار والتورم حول الكيس

- تسرب سائل كريه الرائحة من الكيس.



ما الذي يسبب تكرار الإصابة بالكيس الدهني؟

تأتي الأكياس الدهنية من الغدد الدهنية، يمكن أن تتطور الأكياس في حالة تلف أو انسداد الغدة أو مجراها تحدث نتيجة لنوع من الصدمة في المنطقة مثل خدش أو جرح جراحي أو حالة جلدية مثل حب الشباب، يمكن أن تتشكل الأكياس أيضًا بسبب حالات وراثية.



هل الكيس الدهني علامة على الإصابة بالسرطان؟

نادرًا ما تكون الأكياس الدهنية ضارة، ومع ذلك كانت هناك بعض الحالات النادرة التي أصبحت فيها الأكياس خبيثة، وإذا اشتبه الطبيب في أن التكيس الدهني غير طبيعي وربما يكون سرطانيًا، يجب الخضوع لما يلي:



- الموجات فوق الصوتية لتحديد محتويات الكيس.

- خزعة إذ يتم إزالة كمية صغيرة من أنسجة الكيس وفحصها بحثًا عن علامات السرطان.

- فحص التصوير المقطعي المحوسب، يتم إجراء هذا الفحص إذا رأى الطبيب أن هناك حاجة لإجراء عملية جراحية لإزالة الكيس الدهني.



كيف يتم علاج الكيس الدهني؟

إذا كان الكيس صغيرًا ولا ينمو ولا يسبب إزعاجًا فيمكن تجاهل الأكياس الدهنية لأنها عادة لا تكون خطيرة، إذا أصبح كيس صغير ملتهبًا فقد يحقنه الطبيب بعقار الستيرويد لتقليل التورم.



قد يحتاج البعض إلى إزالة ال؟أكياس الدهنية الكبيرة إذا تسببت في تساقط الشعر في فروة الرأس أو تعيق الشخص عن ارتداء ملابسه

تتم الجراحة تحت مخدر موضعي، ومن المحتمل ألا يعود الكيس مرة أخرى ولكن إذا بقي جزء منه فمن المحتمل أن يتكرر الكيس.



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