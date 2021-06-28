حبوب الوجه عند الأطفال الأسباب والعلاج

الوكيل الإخباري - حبوب الوجه لدى الأطفال، وتعرف أيضا باسم حب الشباب لدى حديثي الولادة، هي حالة جلدية شائعة ومؤقتة تظهر على وجه أو جسم الطفل بشكل نتوءات أو بثور صغيرة حمراء أو بيضاء، تزول من تلقاء نفسها من دون علاج.

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وتحدث لدى حوالي 20 في المائة من الأطفال حديثي الولادة. ويختلف حب الشباب عن حبوب الوجه عند الأطفال في أن البثور المفتوحة، أو الرؤوس السوداء، لا تظهر عادةً عند الأطفال، ويحدث حب الشباب لدى الأطفال فقط في الأشهر القليلة الأولى من عمر طفلك، ويمكن أن يستمر حتى يبلغ طفلك عامين. وكذلك يصاب العديد من الرضع بحدبات بيضاء صغيرة على الأنف أو الذقن أو الخدين، وهذا ما يسمى بالدخينات.

* هل يوجد علاج لحبوب الوجه في الرضع؟



استشيري طبيب طفلك إذا ساوركِ قلق بشأن أي جانب من الجوانب التي تخص بشرة طفلك الرضيع، وعادة ما تزول حبوب الأطفال في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر، كما أن سبب الإصابة بحبوب الأطفال غير واضح حتى اليوم.

ونظراً لأن حبوب الأطفال عادة ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون عدة أشهر، فلا يوصى عادة بعلاج طبي، ولكن في بعض الحالات، تستمر حبوب الأطفال أشهراً أو حتى مدة أطول، وإذا كانت حبوب الأطفال مستعصية على وجه الخصوص، فقد يوصي طبيب طفلك بكريم طبي أو علاجات أخرى.

ولا ينبغي تجريب أي أدوية متاحة من دون وصفة طبية من دون استشارة طبيب طفلك أولاً، فقد تكون بعض الأدوية المتاحة من دون وصفة طبية ضارة للجلد الحساس لطفلك.

ومن المفيد أن:

- تحافظي على نظافة وجه طفلك، واغسليه بماء فاتر كل يوم، بالنسبة إلى الرضع المصابين بالحبوب، ينبغي استخدام صابون وجه مرطب خفيف عدة مرات في الأسبوع، وغسل الوجه بماء فاتر.

- تجففي وجه طفلك برفق وجففي بشرة طفلك بلطف.

- لا تضغطي أو تكشطي الحبوب، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الهياج أو الإصابة بعدوى.

- تجنبي استخدام الغسول أو الزيوت على جلد طفلك.

المصدر - صحتك