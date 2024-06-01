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السبت، 01-06-2024 12:42 م

حمية البحر المتوسط تقلل خطر وفاة المرأة مبكراً

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الوكيل الإخباري - كشف نظام البحر المتوسط الغذائي مرة أخرى مزيداً من الفوائد، حيث وجدت دراسة جديدة أنه يقلل احتمال وفاة النساء في سن مبكرة بنحو الربع تقريباً.

وقالت الدكتورة سامية مورا الباحثة الرئيسية من مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن: "بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في العيش فترة أطول، تقول دراستنا: راقبي نظامك الغذائي!"

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ووفق "هيلث داي"، تبين أن اتباع نمط غذائي متوسطي يمكن أن يخفض خطر الوفاة بـ 23% على مدى أكثر من 25 عاماً.


ولوحظ أيضاً انخفاض في الوفيات بسبب السرطان أو أمراض القلب، بعد اتباع حمية البحر المتوسط.


وتتبع فريق البحث البيانات الصحية لأكثر من 25 ألف امرأة، على مدى 25 عاماً.
ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع النساء اللواتي لم يتبعن النظام الغذائي، فإن اللواتي اتبعن النظام المتوسطي قل خطر الوفاة بأمراض القلب بـ17%، والإصابة بالسرطان المميت بـ20%.


وتعتمد حمية البحر المتوسط على البروتين بشكل أساسي من الأطعمة البحرية والبقول، والقليل جداً من الدهون الحيوانية، مع التركيز على الخضروات، والبذور، والمكسرات، والكثير من الفواكه، واستخدام زيت الزيتون على وجه الخصوص.

 

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