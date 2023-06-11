الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

894 مركبة للبيع بالمزاد العلني على موقع وزارة العدل

نقيب الأطباء: 3 آلاف طبيب أردني عاطل عن العمل

معدل السير .. حجز المركبة لمدة لا تزيد عن 30 يوما في هذه الحالات

3.36 % معدل التضخم في الأردن حتى نهاية أيار

العسعس: الأردن حافظ على الاستقرار المالي من أخطر تداعيات الأزمات العالمية

القوات المسلحة تعلن عن إطلاق أيام طبية مجانية في لواء الرويشد

3.8 مليون أردني دفعوا فواتير عبر إي فواتيركم الشهر الماضي

لبنان يعلن انتهاء وباء الكوليرا

77.4 مليون دينار ارتفاع على فاتورة رواتب القطاع المدني في الأردن نهاية نيسان الماضي

مصدر: صرف رواتب حزيران في موعدها دون تقديم

الأحد، 11-06-2023 01:36 م

خلال قمة السجائر الإلكترونية 2023 في واشنطن خبراء: المنتجات البديلة الإلكترونية تخفض من خطر التدخين التقليدي وتساهم في الحد من التدخين

ECigarette-Summit-US-Logo-2023


الوكيل الإخباري - أكد خبراء عالميون ومتخصصون في مبدأ الحد من الضرر ومخاطر التبغ، على أن منتجات التبغ الإلكترونية تقلل بشكل كبير من انتشار السجائر التقليدية ذات الأضرار المرتفعة، الناتجة عن عملية حرق التبغ، مطالبين بضرورة السماح بتداول هذه المنتجات الحديثة لمواجهة خطر السجائر التقليدية.
جاء ذلك خلال القمة السنوية السابعة للسجائر الإلكترونية، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة أحدث الأبحاث العلمية حول السجائر الإلكترونية، بهدف السعي نحو الحد من الوفيات والأمراض المرتبطة بالتدخين.

اضافة اعلان


الدكتور بريان كينج، مدير مركز منتجات التبغ (CTP) بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، أكد خلال الجلسة الافتتاحية، أن السجائر الإلكترونية كمنتج عام أقل ضررا من السجائر التقليدية التي تعتمد على احتراق التبغ، كما أن هناك تصورات خاطئة تجعلنا نحمل النيكوتين مسئولية العديد من الأضرار وهو غير مسئول عنها. مؤكدا على ضرورة العمل على تصحيح تلك المفاهيم الخاطئة.
ومن جانبه قال البروفيسور كينيث وارنر، الأستاذ والعميد الفخري لكلية الصحة العامة، جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الإنتقاد الرئيسي للسجائر الإلكترونية في بداية ظهورها كان ناتجا عن التخوف من كونها ستزيد معدلات التدخين التقليدي، ولكن الحقيقة أن معدلات التدخين بين الشباب قد انخفضت بأسرع معدل لها على الإطلاق وبالتحديد عندما شاع التدخين الإلكتروني بينهم.


البروفيسور ديفيد ليفي، أستاذ طب الأورام بمركز لومباردل الشامل للسرطان، جامعة جورج تاون، وصف ما أحدثته السجائر الإلكترونية من انخفاض في التدخين التقليدي بأنه "أمر لا يُصدق".


وأوضح أنه وفقا للبيانات البحثية، فإن التدخين التقليدي قد انخفض بنحو 65٪ في الفئات العمرية من 25 إلى 44 عامًا، نتيجة استخدام المنتجات البديلة، ورغم ارتفاع معدلات استخدام السجائر التي تعتمد على التسخين فإن ذلك أثر بشكل ايجابي على الصحة العالمة، أما الفئة العمرية 55-64 عامًا فشهدت تراجعا قليل بين الذكور ولكن استخدام السجائر الإلكترونية أقل قليلاً. أما الفئات العمرية التي تزيد عن 65 عامًا، فمن الواضح أن استخدام السجائر الإلكترونية منخفض جدًا.
وطالب ديفيد ليفي، بضرورة الحفاظ على مكتسبات الصحة العامة، من خلال الانخفاض الحاد في استخدام السجائر التقليدية الذي حدث خلال السنوات الأخيرة، بجانب العمل على دعم كبار السن في مواجهة التدخين التقليدي.
البروفيسور بيتر هاجيك، أستاذ علم النفس الاكلينيكي ومدير وحدة أبحاث الاعتماد على التبغ، معهد ولفسون للصحة العامة، جامعة كوين ماري بلندن، أكد أن الدراسات أثبتت أن تحرير القيود عن منتجات التبغ الإلكترونية هو أكثر الإجراءات ملاءمة لخفض معدلات التدخين التقليدية، والسماح بهذه المنتجات يخفض الأضرار على الصحة العامة، وحظرها يعطي منتجات التبغ القابلة للاحتراق ميزة تنافسية، وتجعلها أكثر سهولة في الحصول عليها بما يمثل خطرا كبيرا ويهدد بعواقب غير متوقعة ومكلفة للغاية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_18794_6643628079d-f16d-4015-ab29-ac5bf0e2188b

ما أبرز منتجات الطعام عالية الملح وقليلة الملح؟

133-225401-high-cholesterol-eye-floaters-2

ارتفاع الكوليسترول وصحة العين .. احذر هذه العلامات !

2020_12_15_11_25_3_846

فائدة كبيرة لتناول تفاحة على الريق

الأناناس-750x430

الأناناس مهم لهذه الفئة !

56899889

تناول عشاء خفيفا واترك هاتفك المحمول.. هل تعرف ما هي شروط النوم الجيد؟

توقف-قلب

امرأة بريطانية تصاب بأعراض غريبة للنوبة القلبية

أخبار متعلقة
464

في اليوم العالمي لمكافحة أورام الدماغ .. اليك طرق الوقاية !

2023_6_6_23_20_49_401

حسام موافي يحذر من هذه العادة: تهددك بالنحافة !

202352521111080625

5 أسباب محتملة لأورام الدماغ

ضغط

طريقة سحرية لخفض ضغط الدم المرتفع