دراسة تكشف كيف يؤثر النوم على الكبد الدهني

الوكيل الإخباري - قالت دراسة صينية جديدة إن "الذين يعانون من قلة النوم أثناء الليل وقيلولة طويلة أثناء النهار هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد الدهنية". وإن التحسن المعتدل في جودة النوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالكبد الدهني بنسبة 29%.



وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، قام الباحث يان ليو من جامعة صن يات صن وزملاؤه بتحليل سلوكيات النوم لدى 5011 شخصاً بالغاً مصاباً بمرض الكبد الدهني.



وتبين أن النوم في وقت متأخر، والشخير، والقيلولة أثناء النهار لأكثر من 30 دقيقة عوامل ترتبط بشكل كبير بخطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.



وقال ليو: "تقدم دراستنا دليلاً على أنه حتى التحسن المعتدل في نوعية النوم كافٍ لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، خاصة بالنسبة لمن يعانون من أنماط حياة غير صحية".



وأضاف: "بالنظر إلى أن نسب كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من سوء نوعية النوم لا يتم تشخيصهم أو علاجهم، تدعو دراستنا إلى مزيد من البحث في هذا المجال، واستراتيجيات تحسين نوعية النوم".



وتعتبر أمراض الكبد الدهنية النوع الرائد في جميع أنحاء العالم بين أمراض الكبد، حيث يصيب حوالي ربع السكان البالغين بها. ويغذي هذا النوع من الأمراض الاضطرابات الأيضية مثل: السمنة ومرض السكري من النوع 2.

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