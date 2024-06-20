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الخميس، 20-06-2024 03:59 م

دراسة حديثة : هذا أفضل طعام لخسارة الوزن !

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الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة جديدة من جامعة جنوب أستراليا أن إدراج المكسرات في أنظمة إنقاص الوزن التي يتم التحكم في السعرات الحرارية بها لا يعيق فقدان الوزن، بل قد يكون له تأثير إيجابي معاكس.

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وحلّل الباحثون 7 تجارب قامت بتقييم تغيرات الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم في الأنظمة الغذائية المقيدة للطاقة، ووجد الباحثون أن أيًا من الدراسات لم تنتج تأثيرًا سلبيًا على فقدان الوزن عندما تم تضمين المكسرات كجزء من النظام الغذائي.


ووفقًا لـ "مديكال إكسبريس"، أظهرت 4 دراسات من أصل 7، أن الذين تناولوا 42-84 غرامًا من المكسرات كجزء من حمية مقيدة للطاقة، حققوا خسارة وزن أكبر بكثير من الذين اتبعوا أنظمة غذائية مقيدة للطاقة بدون مكسرات.


وحقق فقدان الوزن من حمية مقيدة للطاقة "مدعمة بالمكسرات" خسارة إضافية تتراوح بين 1.4 و7.4 كيلوغرام من الوزن.


وفسر الباحثون ذلك بقدرة المكسرات على المساعدة في الحد من الجوع بكفاءة.
وتعتبر المكسرات جزءًا هامًا من الأنظمة الغذائية للعديد من الأشخاص لأنها توفر مذاقًا وملمسًا لا يمكنك العثور عليهما في مجموعات غذائية أخرى، كما أنها أيضًا وجبة خفيفة يمكن تناولها أثناء التنقل، وهي غنية بالمغذيات.


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