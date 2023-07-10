الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

لماذا تم اختيار العبداللات للغناء منفردا بحفل لوحده في مهرجان جرش ؟

تفاصيل فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون

خسائر شركة الكهرباء الوطنية زادت 75 % العام الماضي

الوطني لشؤون الأسرة يحتفي بمرور 20 عاما على تأسيسه

سقوط ثلاثيني من أعلى الطابق الرابع في عمّان

وزير الزراعة يفتتح أعمال ملتقى التعاونيات وتعزيز الشراكات

3230 ميجاواط الحمل الكهربائي المسائي المسجل أمس في الأردن

حقيقة تقديم منح ومساعدات مالية للأفراد من مؤسسة ضمان الودائع

نهر الأردن ومجلس محافظة العقبة يطلقان حافلة الابتكار المتنقل

العراق يدرس زيادة كميات النفط الموردة للأردن

الإثنين، 10-07-2023 04:48 م

مشروبات منعشة لحماية الجسم من الجفاف في الصيف



الوكيل الإخباري- خلال فصل الصيف، يصبح من الضروري إعطاء الأولوية لمستويات الترطيب في الجسم. حيث يمكن أن يؤدي الجفاف الى مشاكل صحية مختلفة. بما في ذلك التعب والدوخة وتشنّجات العضلات. وفي حين أن الماء هو بلا شك أفضل حل للعطش. إلا أنه من المفيد إضافة بعض المشروبات الأخرى لحماية الجيم والبشرة من الجفاف.

اضافة اعلان


ينصح بتناول كوب على الأقل من ماء جوز الهند، لأنه يحتوي على إلكتروليتات أساسية كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وهو منخفض السعرات الحرارية وعالي الرطوبة. مما يجعله خيارا ممتازا للمحافظة على الانتعاش. كما أنه يعتبر بديل لذيذ للمشروبات الرياضية المحلاة.


ويمكن أيضاً تحضير مشروب ماء الخيار والنعناع وشرائح الليمون، إذ يُعدّ الماء المنقوع طريقة رائعة لإضافة نكهة لذيذة إلى روتين الترطيب اليومي الخاص بكم. 


ومن المشروبات الكلاسيكية المنعشة أيضاً، ينصح بتناول عصير الليمون الطبيعي. ويمكن جعله أكثر صحة عن طريق إضافة القليل من المعادن. ولهذا اعصروا ليمونة طازجة في إبريق من الماء وأضيفوا إليها القليل من ملح البحر لتعزيز الإلكتروليت. كما ويمكنكم أيضاً إضافة العسل.

 

لها


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_19156_8482128b40d-4ed2-4efd-8a7e-5eccf43366c6

تكلسات المشيمة.. مخاطر مدة الحمل الطويلة

1202127133545150994049

تحذير من تناول الأدوية بهذه الطريقة في الصيف

337689653

طبيبة تحذر: هذه الأطعمة تسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم

2023_7_10_13_8_3_633

3 أنواع شاي تخفض الكوليسترول وتسيطر على ارتفاع ضغط الدم

2023_06_07_01_48_41

بالماء .. طريقة بسيطة للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

2022_9_7_23_36_52_672

4 علامات في البراز تشير إلى إصابتك بسرطان مميت.. احذرها

أخبار متعلقة
1202127133545150994049

تحذير من تناول الأدوية بهذه الطريقة في الصيف

2019_5_26_14_58_40_805

كيف تمنع تزايد البعوض؟

99079-مشروبات

خبراء يوصون بتجنب 5 مشروبات في الصيف

2022_4_26_13_21_21_171

اعراضها متعبة .. كيف تقي نفسك من نزلة البرد في الصيف ؟

5-easy-and-healthy-meal-prep-lunch-ideas-149262-2

4 وجبات غداء صحية في الصيف.. مناسبة للحمية

-جفاف-العين-e1576792852190

لمرضى جفاف العين.. 8 نصائح ضرورية في الصيف