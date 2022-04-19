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الثلاثاء، 19-04-2022 12:12 م

رجيم رمضان كل يوم كيلو

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الوكيل الإخباري - يعدّ شهر رمضان فرصة مثالية لخسارة الوزن. فإذا كنت تهدفين إلى التخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة، تابعي التقرير الآتي للاطلاع على رجيم رمضان كل يوم كيلو:

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رجيم رمضان كل يوم كيلو

في الواقع، يتطلب فقدان الوزن استهلاك سعرات حرارية أقلّ ممّا تستخدمينه على مدار اليوم، أي ما يُعرف بخلق عجز في السعرات الحرارية؛ ويتمّ ذلك عن طريق تقليل تناول الطعام أو إضافة المزيد من التمارين إلى روتينك من خلال القيام بأنشطة مثل الجري أو المشي أو ركوب الدراجات.


تحتاج امرأة تزن 72.5 كلغ وتستهلك 1500 سعرة حرارية في اليوم، لأكثر من 3 ساعات أنشطة لحرق سعرات حرارية كافية، من أجل خسارة كيلوغرام في يوم واحد.


علماً أن تقييد السعرات الحرارية الشديد والإفراط في ممارسة الرياضة ليسا آمنين على الصحة ،ولا سيما إذا طبّقا بعيداً عن إشراف الاختصاصيين. فعلى الرغم من أن هذه الأساليب قد تؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة وعلى المدى القصير، إلا أنها غير مستدامة وقد تضرُّ بصحتك.

 

دهون الجسم مقابل وزن الماء
رغم أن فقدان كيلوغرام في اليوم من وزن الجسم قد يكون أمراً صعباً، إلا أن فقدان كيلو غرام كل يوم من وزن الماء الذي يخزّنه جسمك في أنسجته يعدّ أكثر واقعية.


أسباب احتباس الماء
يمكن أن تتسبب عدة عوامل في احتباس الماء، بما في ذلك التغيّرات في مستويات الهرمونات، وزيادة تناول الملح، وبعض الحالات الطبية.


بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الجليكوجين، وهو شكل تخزين الكربوهيدرات الموجودة في الكبد والعضلات، يرتبط بالماء، حيث يتم تخزين كل غرام من الجليكوجين في جسمك مع ما لا يقل عن 3 غرامات من الماء.


وبما أن الجسم يستخدم الجليكوجين كمصدرسريع للطاقة، فإن تقليل تناول الكربوهيدرات أو إضافة المزيد من النشاط البدني إلى روتينك يمكن أن يستنفد مخزون الجليكوجين لديك.

 

لهذا السبب، عندما تفقدين الوزن بسرعة كبيرة بعد بدء نظام غذائي جديد أو نظام تمارين رياضية، فإنَّ وزن الماء هو الذي تفقدينه عادةً وليس دهون الجسم.

 

نصائح لفقدان الوزن بشكل آمن

 

- شرب المزيد من الماء: فضلاً عن الترطيب، يعزز شرب الماء الشعور بالامتلاء ويزيد من فقدان الوزن.
- التقليل من تناول الأطعمة المصنّعة: يرتبط تناول الأطعمة المصنّعة بانتظام بزيادة مخاطر زيادة الوزن والسمنة.
- تناول المزيد من البروتين: يساعد تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين في دعم التحكم في الشهية وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الشعور بالامتلاء.
- إضافة تمارين الكارديو إلى روتينك: يوصى بممارسة تمارين متوسطة الشدّة تتراوح بين 150 و 300 دقيقة، أو 75-150 دقيقة من التمارين القوية أسبوعياً لتعزيز فقدان الوزن والصحة العامة الجيدة.
- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف: الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات غنية بالألياف، والتي يمكن أن تُبطئ إفراغ المعدة، وبالتالي تساعد في كبح الرغبة الشديدة وزيادة فقدان الوزن.

 

سيدتي

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