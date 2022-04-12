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الثلاثاء، 12-04-2022 12:08 م

طرق علمية لخسارة الوزن مع الاحتفاظ بكتلة العضلات

عضلات ٣


الوكيل الإخباري - يمكن أن يؤدي فقدان الوزن، إذا تم تحقيقه من خلال وسائل غير مناسبة، إلى فقدان كتلة العضلات، ويعد هذا الشكل من أشكال فقدان الوزن غير صحي بسبب فقدان العضلات بدلاً من الدهون.

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من أجل الحفاظ على كتلة العضلات أثناء عملية فقدان الوزن، إليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

 

مكملات فيتامين د

لا يساعد فيتامين د في الحصول على أسنان وعظام قوية فحسب، بل إنه مهم أيضًا لإنتاج الهرمونات وتنظيمها في الجسم. يساعد هرمون يسمى "اللبتين" على جعلنا نشعر بالشبع بعد الأكل، ويتم تحديد فعالية اللبتين من خلال كمية فيتامين د في الجسم. وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين بدأوا رحلات إنقاص الوزن بمستويات أعلى من فيتامين (د) فقدوا وزنًا أكبر مقارنةً بأولئك الذين لديهم مستويات أقل من فيتامين د في أجسامهم.

 

التزم بنظام التمرين

تساعد الدهون البنية الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية. ويساعد التمرين المنتظم على زيادة كمية الدهون البنية في الجسم عن طريق تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية من خلال هرمون يسمي إيريسين.

 

تناول الشاي الأخضر

ربما ندرك جميعًا حقيقة أن الشاي الأخضر يساعد في إنقاص الوزن. فهو لا يساعد الجسم على تقليل امتصاص الدهون فحسب، بل يساعد أيضًا على التخلص من المزيد من الدهون. يمكن أن يساعد شرب ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي الأخضر كل يوم بشكل كبير في إنقاص الوزن.

 

ممارسة المزيد من النشاطات الحركية

على الرغم من أن التمرين هو أحد أهم العوامل التي تساعد على إنقاص الوزن، إلا أنه من الجدير بالذكر أيضًا أن الحركة بشكل عام يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن. إذا قمت بزيادة حركتك، وممارسة المشي أو تجنب الجلوس لفترات طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتناقص وزنك. لذا حاول أن تتحرك كثيرًا وأن تتخلص من نمط الحياة الكسول.

 

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