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الجمعة، 15-04-2022 03:37 م

خمسة أعراض غير عادية يمكن أن تعني الإصابة بداء السكري

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الوكيل الإخباري -يعاني الكثيرون من داء السكري دون أن يعرفوا ذلك، لأن أعراض هذه الحالة المزمنة قد تستمر غير مكشوفة لسنوات عدة.

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ورغم أن هناك عددا من العلامات الشائعة لداء السكري والتي تشمل التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل، والشعور بالعطش طوال الوقت، والشعور بالتعب الشديد، وفقدان الوزن دون محاولة ذلك، إلى جانب استغراق الجروح وقتا أطول للشفاء والرؤية المشوشة، إلا أن هناك بعض الأعراض غير العادية للمرض أيضا، والتي لا ينبغي إغفالها.

انظر إلى الجلد

تتكرر الاضطرابات الجلدية بين مرضى السكري بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يؤثر على الأوعية الدموية والأعصاب.

والحالة الجلدية الأكثر شيوعا قبل التشخيص تُعرف باسم الشواك الأسود (AN)، والتي تتميز بوجود مناطق داكنة مخملية في ثنايا الجسم وتجاعيده، وتظهر عادة على مؤخرة العنق.

وقالت الدكتورة جولييتا غوساروفا، طبيبة التجميل التي تعمل مع RegenLab: "يمكن أيضا اكتشاف الشواك الأسود في أجزاء مختلفة من الجسم حيث ثنايا الجلد، مثل الراحتين أو الإبطين في كثير من الناس. وبالإضافة إلى اللون المرئي المرتبط بالاضطراب، يقول بعض الناس إن بشرتهم تبدو أكثر سمكا".

ويمكن علاج الشواك الأسود من خلال المشكلة الجذرية، وهي مرض السكري.

 

المزاج

هناك أدلة متزايدة تثبت أن مستويات السكر في الدم يمكن أن تؤثر على المزاج.

وقد يتسبب مرض السكري غير الخاضع للسيطرة في الشعور بالارتباك أو القلق أو الانفعال أو نفاد الصبر.

وقالت الدكتورة سنيها كوثاري، استشارية الغدد الصماء في المستشفى العالمي في مومباي، لـ Health Shots: "نظرا لوجود زيادة وانخفاض مستمر في مستويات السكر في الدم، يعاني بعض الأشخاص من تقلبات مزاجية كأعراض مبكرة لمرض السكري".

دبابيس وإبر

يمكن أن يتسبب داء السكري في تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي)، عادة في القدمين، ما يتسبب في الشعور بالوخز أو الألم.

ونحو 10 إلى 20% من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري يعانون بالفعل من بعض تلف الأعصاب المرتبط بالمرض، وفقا لتقارير صحية.

وقال الدكتور رونالد تاملر، مدير معهد ماونت سيناي للسكري السريري، إنه في المراحل المبكرة، قد يكون هذا بالكاد ملحوظا. مضيفا: "قد تشعر بوخز كهربائي غريب في قدميك، أو تضعف الإحساس أو تضعف التوازن".

ويمكن أن يقلل مرض السكري أيضا من تدفق الدم إلى القدمين ويسبب فقدان الإحساس، ما يعني أن الجروح لا تلتئم أيضا.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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