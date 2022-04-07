سرطان العظام.. إليكم أشكاله وعوارضه

الوكيل الإخباري - يُعرف سرطان العظام أيضا باسم “الأورام اللحمية العظمية”، و مرض نادر الحدوث ويمكن أن تكون هذه الأورام حميدة أو خبيثة.

اضافة اعلان



أشار موقع إكسبرس إلى أنّ: “أشكاله الخبيثة نادرة الحدوث، أما الأورام الحميدة فتبقى رغم كل شيء محفوفة بالمخاطر، لأنها تضعف العظام وقد تؤدي إلى كسور مع مرور الوقت”.



وأوضح المصدر أن هناك أعراضا مبكرة لسرطان العظام “من المهم الانتباه إليها وعدم تجاهلها”.



ويعتبر “الشعور بالألم” إحدى أعراض سرطان العظام الأولى. ويقول خبراء الصحة إن التشخيص في هذه المرحلة ضروري حتى لا يتم الخلط بين الورم وبين التواء أو التهاب المفاصل.



وبيّن “إكسبريس” أن الألم قد يزداد حدة مع توالي الأيام، مضيفا “إذا كان السرطان قريبا من المفاصل، فقد يسبب لك التورم وقد يجبرك على العرج أثناء المشي”.

وأردف: “وعلى الرغم من أن سرطان العظام يحدث بشكل رئيسي في العظام الطويلة – الذراعين أو الساقين – إلا أن أعراضه يمكن أن تحدث في أي جزء آخر من الجسم”.



ومن أبرز العلامات التحذيرية لهذا النوع من السرطان: ألم شديد في العظام أثناء النوم – احمرار والتهاب – تورم غير مبرر – التعرّق – فقدان الوزن غير المبرر – الشعور بالألم بعد اصطدام بسيط.

الخبر