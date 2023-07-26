طبيب يحذر من هذا المرض: يسبب النحافة والسمنة في نفس الوقت !

الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن هناك معلومة شائعة بين العديد من الأشخاص عن سوء التغذية ليست صحيحة.



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المعلومة الخاطئة التي يقصدها هي "اعتقاد الكثيرين أن سوء التغذية هو عدم تناول ما يكفي من الطعام فقط".

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وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن التغذية السيئة لا تعني فقط تناول كمية ضئيلة من الطعام كما يشاع عنها، بل تشير أيضًا إلى الإفراط فيه.



وأوضح أن تأثير سوء التغذية على مؤشر كتلة الجسم يختلف من مريض لآخر، حسب معدل تناول الطعام ونوعه، وهذا يفسر سبب معاناة بعض المرضى من النحافة وتشخيص آخرين بالسمنة.



واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى أن شرط التغذية السليمة هو إمداد الجسم بالسعرات الحرارية التي يحتاجها يوميًا، بناءً على وزنه وطوله وعمره ومعدل نشاطه، مع مراعاة أن تكون من أطعمة صحية.

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