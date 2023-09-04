الإثنين 04-09-2023
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الإثنين، 04-09-2023 09:09 م

طبيب يحذر: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بالصداع التوتري

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الوكيل الاخباري- يشتهر الصداع بأنه عرض لعدد من الأمراض، ولكن المفاجأة أنه في بعض الأحيان قد يكون مرضًا مستقلًا بذاته، حسبما ذكر الدكتور طارق الجمال، أستاذ المخ والأعصاب.اضافة اعلان


وقال الجمال إن الصداع الأوّلي من الأمراض الشائعة حول العالم، مشيرًا إلى أنه ينقسم إلى 3 أنواع، هم:

- الصداع العصبي التوتري.

- الصداع النصفي الوعائي "صداع الشقيقة"

- الصداع العنقودي.

وأوضح أستاذ المخ والأعصاب أن الصداع العصبي التوتري عادةً ما تحدث الإصابة به في سن صغيرة، خاصةً عند النساء، موضحًا أن أعراضه تتمثل في:

- ألم حاد أو مزمن في الرأس.

- الإجهاد والتعب.

- صعوبة الحصول على القسط الكافي من النوم.

 




 

 


 

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