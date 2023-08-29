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الثلاثاء، 29-08-2023 05:12 م

أعراض ارتفاع السكر والضغط- 6 علامات تظهر على اليدين

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الوكيل الاخباري- من الضروري الانتباه جيدًا لصحة اليدين، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليهما، قد تشير إلى الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

تأثير ارتفاع ضغط الدم على اليدين

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يجب الحذر من ألم اليدين، لأنه قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، خاصةً إذا كان يشعر المريض أيضًا بالتنميل في الأصابع ويعاني من تورمها.

وتصبح هذه الأعراض مؤشرًا على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذا كانت مصحوبة بالصداع والدوخة ومشاكل في الرؤية ونزيف الأنف وصعوبة التنفس وعدم انتظام ضربات القلب والتعب والارتباك والتعرق الزائد والقلق.

وإذا لم يسرع المريض في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، يزداد لديه خطر الإصابة بمضاعفات مهددة للحياة، لا تقتصر على النوبة القلبية والسكتة الدماغية، بل تشمل أيضًا الفشل الكلوي.

تأثير السكري على اليدين


- إذا تسبب السكري في اعتلال الأعصاب الطرفية، قد يواجه المريض صعوبة كبيرة في حماء الأشياء وأداء الأعمال المكتبية، نتيجة للألم الشديد الذي يشعر به في يديه.

- ألم اليدين لا يعتبر العرض الوحيد لاعتلال الأعصاب الطرفية الناتج عن داء السكري، بل يجعل المريض أيضًا غير قادرًا على تحريكهما، بسبب تصلب مفصل الرسغين.

- يؤثر داء السكري سلبًا على الجلد، حيث يجعل البشرة مشدودة ولامعة وسميكة في بعض المناطة بالجسم، مثل اليدين.

- إذا كان ألم اليدين مصحوبًا بالتصلب والتنميل، فهذا دليل على الإصابة باعتلال الأعصاب السكري.

- في حالة ظهور بثور على اليدين بشكل مفاجئ، تشبه البثور التي تظهر بعد الحروق الخطيرة، فهناك احتمال أن تكون مصابًا بداء السكري.

 




 

 


 

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