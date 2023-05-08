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الإثنين، 08-05-2023 02:22 م

طبيب يكشف أبرز أسباب الموت المفاجئ

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الوكيل الإخباري- قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، إن أسباب الموت المفاجئ، الذي يعني الوفاة دون سابق مرض، تشمل ما يلي:

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أسباب الموت المفاجئ

أضاف موافي، في برنامج "قل ربي زدني علمًا"، عبر فضائية صدى البلد، أن أسباب الموت المفاجئ تشمل ما يلي:

- حدوث خلل في ضربات القلب، الذي يعد أشهر سبب.
- رفرفة بطين القلب.
- ضيق وانسداد الشريان التاجي.
- حدوث نزيف في المخ.
- نزيف حول المخ.
- جلطة في الرئة.
- حدوث كهرباء غير سليمة في البطين.
- التاريخ المرضي والجيني قد يكون سبب في الموت المفاجئ.
- ارتفاع ضغط الدم بشكل مبالغ فيه.
- الإصابة بالسكري.
- ارتفاع الكوليسترول.
- التدخين.


وحذر موافي، كل من ينتمي لأسرة توفى أحد أفرادها بموت مفاجئ، عليه أن يسرع في عرض نفسه على طبيب متخصص، لمعرفة السبب، وسرعة السير في سُبل الحذر لتوخيها.

 

الكونسلتو الطبي

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