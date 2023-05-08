طبيب يكشف أبرز أسباب الموت المفاجئ

الوكيل الإخباري- قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، إن أسباب الموت المفاجئ، الذي يعني الوفاة دون سابق مرض، تشمل ما يلي:

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أسباب الموت المفاجئ



أضاف موافي، في برنامج "قل ربي زدني علمًا"، عبر فضائية صدى البلد، أن أسباب الموت المفاجئ تشمل ما يلي:



- حدوث خلل في ضربات القلب، الذي يعد أشهر سبب.

- رفرفة بطين القلب.

- ضيق وانسداد الشريان التاجي.

- حدوث نزيف في المخ.

- نزيف حول المخ.

- جلطة في الرئة.

- حدوث كهرباء غير سليمة في البطين.

- التاريخ المرضي والجيني قد يكون سبب في الموت المفاجئ.

- ارتفاع ضغط الدم بشكل مبالغ فيه.

- الإصابة بالسكري.

- ارتفاع الكوليسترول.

- التدخين.



وحذر موافي، كل من ينتمي لأسرة توفى أحد أفرادها بموت مفاجئ، عليه أن يسرع في عرض نفسه على طبيب متخصص، لمعرفة السبب، وسرعة السير في سُبل الحذر لتوخيها.





الكونسلتو الطبي

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