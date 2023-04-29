طبيب يكشف عن الفئة الأكثر عرضة للاصابة بفقر الدم

الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن مرض الأنيميا قد تحدث الإصابة به بسبب وجود خلل في عضو حيوي هام بالجسم.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العضو الحيوي الذي يقصده هو "الكلى"، مؤكدًا أنها تشارك في إنتاج كريات الدم الحمراء.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الكلى تقوم بإفراز هرمون يدعى الإرثروبيوتين، يساعد بدوره على تحفيز النخاع العظمي على تكوين هيموجلوبين الدم، عن طريق تنشيط الخلايا الجذعية.



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن مرضى الكلى لا ينتجون هرمون الإرثروبيوتين، مما يجعلهم عرضة للإصابة بفقر الدم أكثر من غيرهم.



وأشار موافي إلى توافر هرمون الإرثروبيوتين على هية حقن، يصفها الطبيب لمرضى الكلى، لتعويض عدم إنتاج الكليتين له، ومن ثم حمايتهم من الإصابة بالأنيميا.



الكونسلتو الطبي

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