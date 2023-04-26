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الأربعاء، 26-04-2023 10:49 ص

مخاطر نقص البوتاسيوم

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الوكيل الإخباري- قال المركز الاتحادي للتغذية إن أسباب نقص البوتاسيوم في الجسم عديدة، منها تصريف البوتاسيوم عبر الكلى، بسبب إفراز الألدوستيرون أو الكورتيزول أكثر من اللازم، فيما يعرف بفرط الألدوستيرونية، متلازمة كون، أو فرط الكورتيزول.

وأضاف المركز أن بعض الأدوية يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على إفراز البوتاسيوم عن طريق الكلى، مثل مدرات البول، والقشرانيات السكرية، والمضادات الحيوية. كما يمكن أن يؤدي ضعف الكلى أيضاً إلى فقدان البوتاسيوم.
وقد يرجع النقص أيضاً إلى الاستخدام المفرط للملينات، أو القيء، أو الإسهال المتكرر.
وتتمثل أعراض نقص البوتاسيوم في اضطرابات نظم القلب، وضعف العضلات، والشعور المستمر بالتعب والإرهاق.
ويحتاج جسم البالغين إلى البوتاسيوم بمقدار 4000 مليغم يومياً، من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الخضراوات والفواكه مثل الجزر، والطماطم، والموز، والمشمش، والأفوكادو، والبقوليات، والمكسرات، مثل البندق، واللوز، والكاجو، والفول السوداني.

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