الإثنين 12-09-2022
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الإعلان عن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية
الملك يتلقى رسالة جوابية من مدير الأمن العام
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وزارة الخارجية تعلن عن وظيفة ملحق دبلوماسي
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أخبار الشركات
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كورونا
كورونا
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