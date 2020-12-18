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الجمعة، 18-12-2020 11:49 ص

طرق منزلية تهدئ ألم ضرس العقل في دقائق

أفضل_علاج_لألم_ضرس_العقل


الوكيل الاخباري - من أكثر ألم الأسنان صعوبة هو الوجع الذي ينتج عن التهاب ضرس العقل. وفي حال شعرت بهذا الالم ولم تتمكن من الذهاب إلى الطبيب، ننصحك بأن تلجأ إلى بعض العلاجات المنزلية البسيطة، ومنها:

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- الماء والملح:

فمن المعروف أن الملح يحتوي على مضادات للبكتيريا. ولهذا من المفيد تذويب ملعقة صغيرة منه في كوب من الماء وغسل الفم به لأن هذا يساعد على تهدئة الالتهابات.


- زيت القرنفل:

فبحسب الخبراء يحتوي هذا الزيت على خصائص مهدئة للألم. كما أنه يحد من تراكم البكتيريا الضارة في الفم. ومن أجل الاستفادة منه من الممكن وضع 4 إلى 6 نقاط منه على النار حتى يغلي ثم تركه يبرد قليلاً وغسل الفم به مع فرك اللثة بلطف.

- زيت النعناع:

وفي هذه الحالة يجب تبليل قطعة من القطن به وفرك اللثة بواسطتها. كما يمكن استخدامه كغسول.

 

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