السبت 22-07-2023
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السبت، 22-07-2023 11:20 ص

طريقة جديدة للتوقف عن قضم الأظافر

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الوكيل الإخباري- أظهرت تجربة جديدة أن "استراتيجية تبديل العادات" ساعدت 53% من المشاركين على تقليل سلوكهم غير المرغوب فيه، مثل قضم الأظافر، أو نزع خصلة من الشعر، أو نزع زوائد جلدية.

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تنجح استراتيجية العادات البديلة مع ثلث إلى نصف من يتبعونها
وأجريت التجربة في المركز الطبي لجامعة هامبورغ الألمانية، بمشاركة 268 شخصاً، يعانون من هوس نزع الشعر أو قضم الأظافر بشكل متكرر،  وفق "جاما نتوورك".


وطُلب من المشاركين تكوين عادة بديلة من خلال دليل مكتوب وفيديو، وتضمنت العادات البديلة لمس الجلد برفق، أو رفع اليد إلى الوجه، أو عض الأصابع أو الأظافر، واتباع هذه الاستراتيجية لمدة 6 أسابيع.


وأظهرت المجموعة التي اختارت عض الأصابع أو الأظافر أكبر درجة من النجاح في استبدال العادة غير المرغوب فيها.


وإلى جانب نجاح أكثر من نصف المشاركين في استبدال العادة غير المرغوب فيها، أعرب 80% منهم عن رضاهم عن التدريب، وقال 86% إنهم سيوصون به الآخرين.
ويُعتقد أن هذه السلوكيات المتكررة غير المرغوب فيها، والتي تركز على الجسم، تؤثر على حوالي 5% من الناس في جميع أنحاء العالم.


وقدّر فريق البحث إمكانية نجاح "استراتيجية العادات البديلة" بنسبة تتراوح بين ثلث ونصف الحالات التي تتبعها.

 

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