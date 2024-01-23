طريقة حسابية جديدة لكشف السكري غير المشخّص

الوكيل الإخباري - طوّر فريق دولي من الباحثين نمذجة رياضية قائمة على قيمتين فقط مأخوذتين من عينة دم، تتيح تشخيصاً موثوقاً وغير مكلف لمرض السكري في مرحلة مبكرة.



وأشرف على فريق البحث الدكتور يوهانس ديتريتش من مستشفى سانت جوزيف في بوخوم بألمانيا، وضم الفريق باحثين من الهند وسنغافورة والمملكة المتحدة، وتم تطبيق الطريقة الحسابية على 3 مجموعات من المتطوعين في ألمانيا وأمريكا والهند.

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وبحسب "ساينس دايلي"، تعتمد الطريقة على عينة دم تؤخذ في الصباح قبل الإفطار. وهناك قيمتان يتم قياسهما في العينة: قيمة الأنسولين وقيمة الغلوكوز.

ويوضح يوهانس ديتريش "نقوم بإدخال هذه القيم بمعادلة تصف حلقة التحكم بالجسم في استقلاب السكر، وتقسيمها وفقاً لمتغير معين". والنتيجة هي ما يسمى مؤشر التصرف الثابت (SPINA-DI).



وأثبت فريق البحث أن هذه المعادلة الحسابية تتنبأ بأن مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي يتم تعويضها عن طريق زيادة خلايا بيتا البنكرياسية نشاطها.



وهو ما أكدته الفحوصات الدقيقة التي خضع لها المشاركون في الدراسة من 3 دول بقارات مختلفة.



وخلص الباحثون إلى أن "الطريقة الجديدة ليست فعالة من حيث التكلفة فحسب، بل إنها دقيقة وموثوقة أيضاً، ويمكن أن تكمل، وفي كثير من الحالات، تحل محل الأساليب الراسخة الأكثر تعقيداً".



ويمكن أن توفر هذه الطريقة تشخيصاً مبكراً لكثير من حالات السكري التي قد تلحق الضرر بأعضاء بالجسم نتيجة عدم المعرفة بتطور المرض.

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