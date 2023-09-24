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الأحد، 24-09-2023 08:56 م

طريقة سحرية لتخسيس الكرش

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الوكيل الاخباري- هناك إرشادات يمكن الاعتماد عليها لحرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر.

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1- تناول البروتين في الإفطار
وقال شعبان إن البروتين يلعب دورًا كبيرًا في التخلص من الكرش، لأنه يساعد على رفع معدل الأيض بالجسم، بالإضافة إلى قدرته على تقليل الشعور بالجوع، مشيرًا إلى أهمية تناول مصادره الطبيعية، مثل منتجات الألبان والفول في وجبة الإفطار.

2- تجنب العصائر
وشدد على ضرورة تجنب العصائر، سواء الطازجة أو المعلبة، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من السكريات، التي يخزنها الجسم في المناطق ذات العضلات الضعيفة، لا سيما البطن، على هيئة دهون.

3- شرب الماء
وأشار العميد الأسبق لمعهد القلب إلى دور الماء في حرق دهون البطن، مناشدًا متبعي الدايت بشرب كوب منه قبل الطعام بنصف ساعة وتناول 2 لتر في اليوم.
4- ممارسة الرياضة
وأكد أن الرجيم وحده غير كافٍ للحصول على بطن مسطحة، مشددًا على ضرورة الانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا، خاصةً المشي السريع.

5- النوم جيدًا
وأوضح شعبان أن النوم الجيد من العادات الصحية التي تشجع الجسم على حرق دهون البطن، بشرط أن تتراوح مدته كل ليلة بين 5 و9 ساعات.

6- شرب الشاي والقهوة
وأضاف أن الشاي والقهوة بدون سكر من أفضل المشروبات التي تساهم في حرق دهون البطن، خاصةً عند شرب من 3 إلى 5 فناجين منهما يوميًا.

7- الابتعاد عن الوجبات السريعة


وحذر من الوجبات السريعة، مثل البرجر والبيتزا، لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة والدهون المشبعة والمتحولة.

8- تقليل الشوكولاتة بين الوجبات.

9- تناول الكثير من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

10- تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

 




 

 


 

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