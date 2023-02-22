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الأربعاء، 22-02-2023 02:18 م

طريقة سليمة لتنظيف أعضاء الجسم

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الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، عن طريقة فعالة في تنظيف جميع الأعضاء الحيوية بالجسم من المواد الضارة، لا سيما السموم، دون الحاجة لتناول الأدوية.

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وقال موافي خلال استضافته ببرنامج "باب الخلق"، تقديم الإعلامي محمود السعد، إن الطريقة التي يقصدها هي اتباع نظام غذائي صحي غني بمضادات الأكسدة.


وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الإنسان يستطيع الحصول على نسبة عالية من مضادات الأكسدة عن طريق تناول الخضراوات والفواكه باعتدال.


وأوضح أن مضادات الأكسدة تلعب دورًا كبيرًا في إطالة العمر وحماية أعضاء الجسم من خطر الإصابة بأكثر من 40 مرضًا، ويرجع السبب إلى قدرتها الفعالة على مكافحة الشوارد الحرة وتنقية مجرى الدم من السموم وتعزيز قدرة الجهاز المناعي على مكافحة البكتيريا والفيروسات.


وفي ختام حديثه، استشهد موافي بفوائد التفاح، موضحًا أن تناول ثمرة واحدة منه بشكل يومي يجعل الشخص أقل حاجة لزيارة الطبيب طوال حياته.
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