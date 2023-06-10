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السبت، 10-06-2023 05:05 م

5 مشكلات خطيرة تهدد الأسنان.. انتبه إليها

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الوكيل الإخباري- أمراض الأسنان متعددة فهي لا تفرق بين الصغار والكبار لذلك يجب الحذر جيدًا منها والعمل الدائم والسريع على علاجها وذلك للحد من فرص التعرض لأي مضاعفات صحية.

نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بأخطر أمراض الأسنان التي يجب الانتباه لها، وفقًا لما ذكره موقع "webmd".

مشكلات تهدد أسنانك

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1-تصبغات الأسنان
عادة ما تتأثر الأسنان بالتصبغات نتيجة تناول بعض الأطعمة أو الأدوية وغيرها من الأسباب، وغالبًا ما يصعب التخلص منها خاصة إذا استمر ذلك لفترات طويلة، وبالتالي يمكن التخلص منها عن طريق استخدام بعض الوسائل الطبية التي يحددها الطبيب المختص.

2-التجاويف
من الطبيعي أن يظهر البلاك على الأسنان، ولكنه يتسبب في تدمير القشرة الخارجية الصلبة للأسنان، وبالتالي سهولة الإصابة بتجاويف الأسنان وتسوس الأسنان، لذلك يجب الحرص على غسل الأسنان مرتين يوميًا على الأقل بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد واستعمال خيط الأسنان، بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الوجبات الخفيفة.

3-تكسر الأسنان
تكسر الأسنان من أخطر المكشلات التي غالبًا ما تحدث عند تناول أطعمة قوية وتختلف قوة التكسر حسب قوة الأسنان، وبالتالي يجب استشارة الطبيب المختص والحصول على العلاج المناسب.

4-فرط الأسنان
نادرًا ما يعاني بعض الأشخاص من زيادة عدد الأسنان في الفم عن الطبيعي حيث يزيد عدد الأسنان عن 32 سن وفي هذه الحالة يعتبر العلاج الوحيد هو إزالة الأسنان الزائدة واستخدام تقويم الأسنان لتصحيح الأسنان المتبقية.

5-مشاكل اللثة
يصاب بعض الأشخاص بنزيف اللثة ، وذلك بسبب تراكم البلاك على اللثة وتركها دون علاج مما يتسبب في مراحل متقدمة بفقدان العظام وتحرك الأسنان من موضعها، وبالتالي صعوبة المضغ والكلام لذلك ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون واستعمال خيط الأسنان وشطف الفم بغسول الفم يوميًا، وذلك بجانب المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

 

الكونسلتو الطبي

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