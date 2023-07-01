طفلك يرفض تناول الخضراوات؟ إليكِ الحل

الوكيل الاخباري- يرفض بعض الأطفال تناول الخضراوات ويفضلون تناول النودلز والبرغر والنقانق.. فما العمل؟

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للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت مجلة "إلتيرن" الألمانية أنه يمكن للوالدين تشجيع أطفالهم على تناول الخضراوات من خلال الاهتمام بطريقة التقديم، حيث ينبغي تقديم الخضراوات بطريقة مبتكرة تفتح شهية الأطفال لها، على سبيل المثال يمكن تقطيع الخضراوات إلى قطع لتشكيل طيور أو حيوانات أو دراجة.





وأضافت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أنه من المفيد أيضاً أن يصطحب الوالدان الطفل معهما عند شراء الخضراوات وسؤاله عن لونه المفضل، ثم اختيار الخضراوات ذات نفس اللون.



وبعد ذلك يمكن للطفل مشاركة الوالدين في طهي هذه الخضراوات، فبهذه الطريقة يمكن إثارة شهية الطفل نحو الخضراوات.



وبشكل عام، ينبغي أن يمثل الوالدان قدوة يحتذي بها الأطفال، وذلك من خلال الحرص على تناول الخضراوات أمام أطفالهم بصفة منتظمة بدلاً من الاكتفاء بمدح فوائدها الصحية.



ومن المهم أيضاً أن يتحلى الوالدان بالهدوء والصبر، لأن أجواء التوتر والتهديد والإجبار لا تؤدي إلا إلى نتيجة عكسية.

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