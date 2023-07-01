السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

بعد قرار تأجيل مشروع التوربينات.. ترقب حذر في قرى الجولان المحتل

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال لتفكيك مليشيات المستوطنين

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب شرقي إيران

%85 نسبة الحجوزات في فنادق محمية ضانا خلال عطلة العيد

الاتحاد الأوروبي يدين واقعة حرق المصحف في السويد

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان

وفد أردني يشارك في أعمال الدورة 43 للمؤتمر العام لـ"الفاو"

ديرغاتشيف: عمان مهتمة بدخول الشركات الروسية إلى سوق الطاقة فيها

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار اليوم

السبت، 01-07-2023 09:07 ص

طفلك يرفض تناول الخضراوات؟ إليكِ الحل

2569436-378534640


الوكيل الاخباري- يرفض بعض الأطفال تناول الخضراوات ويفضلون تناول النودلز والبرغر والنقانق.. فما العمل؟

اضافة اعلان


للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت مجلة "إلتيرن" الألمانية أنه يمكن للوالدين تشجيع أطفالهم على تناول الخضراوات من خلال الاهتمام بطريقة التقديم، حيث ينبغي تقديم الخضراوات بطريقة مبتكرة تفتح شهية الأطفال لها، على سبيل المثال يمكن تقطيع الخضراوات إلى قطع لتشكيل طيور أو حيوانات أو دراجة.



وأضافت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أنه من المفيد أيضاً أن يصطحب الوالدان الطفل معهما عند شراء الخضراوات وسؤاله عن لونه المفضل، ثم اختيار الخضراوات ذات نفس اللون.


وبعد ذلك يمكن للطفل مشاركة الوالدين في طهي هذه الخضراوات، فبهذه الطريقة يمكن إثارة شهية الطفل نحو الخضراوات.

وبشكل عام، ينبغي أن يمثل الوالدان قدوة يحتذي بها الأطفال، وذلك من خلال الحرص على تناول الخضراوات أمام أطفالهم بصفة منتظمة بدلاً من الاكتفاء بمدح فوائدها الصحية.


ومن المهم أيضاً أن يتحلى الوالدان بالهدوء والصبر، لأن أجواء التوتر والتهديد والإجبار لا تؤدي إلا إلى نتيجة عكسية.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_26730_462901ba48b-23b4-4917-a678-54a1fc0dee54

3 حالات تشير أن ضغط الدم لديك في خطر

طريقة-عمل-الكاتشب-في-المنزل-بكل-سهولة

سؤال أثار جدلاً ... هل يجب حفظ الكاتشاب في الثلاجة؟

e60c593cfd03c29edf570cc5320475d6

دراسة : هذا السلوك يقلل مقاومة الأنسولين !

image

لمحبي شرب القهوة صباحاً.. دراسة جديدة تظهر نتائج صادمة

تك

5 مخاطر صحية عند الجلوس تحت "المكيف"

لحم

لماذا تسبب اللحوم رائحة الفم الكريهة؟

أخبار متعلقة
2018_10_30_10_34_1_522

لماذا يصاب الأطفال بفرط الحركة؟

main_image5dbb8dfbf32f0

الفكاهة.. علاج تكميلي فعّال

tick

"لدغة القراد" تهدد طفلك بهذا المرض الخطير

1624672574_903_57586_20962293331490649744

ارتفاع الحرارة لدى الاطفال .. متى يجب مراجعة الطبيب ؟

202361922261525178

طرق تحسين شهية الطفل الأقل من الوزن

EaYSeGMWkAYUmv7-670x420

منخفضة البوتاسيوم.. 10 خضراوات مسموحة لمرضى الكلى