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الإثنين، 29-03-2021 01:22 م

عادات خاطئة تسبب شعورك بالتعب المفاجئ خلال النهار

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الوكيل الاخباري - من الممكن أن تشعر بالتعب خلال النهار من دون أن تبذل أي جهد يمكن أن يؤدي إلى ذلك. إذاً اعلم أن هذا يمكن أن يعود إلى اتباعك بعض العادات الخاطئة.

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ومن هذه العادات تناولك أطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر خلال وجبة الفطور. ومنها أيضاً البقاء في المنزل أو المكتب لمدة طويلة. فمن المهم الخروج لتنشق الهواء بين الحين والآخر.


كذلك من الممكن أن تشعر بالتعب نهاراً لأسباب أخرى منها عدم المشي حيث من المهم أن تقوم بـ10 آلاف خطوة يومياً فضلاً عن عدم شرب كمية كافية من الماء. ففي حالات التعب من الضروري استهلاك الماء الذي يحتوي على المغنيزيوم.


كذلك يمكن أن يؤدي إلى هذه الحالة العمل من دون تنظيم المهمات وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون أو السكر أو الملح والنوم لأقل من 7 إلى 8 ساعات يومياً فضلاً عن قضاء ساعات طويلة امام شاشة الكومبيوتر أو الهاتف.

 

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