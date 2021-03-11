الخميس 11-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحذير أمني من المنخفض الجوي القادم

الغذاء و الدواء : توجه لتصنيع لقاح ضد كورونا محلياً

القانون يُجرم تسريب الوثائق الرسمية

ضبط مروجي مخدرات في عمان - صور

قطاع الإنشاءات : نطالب بإعفاءات مالية

محافظ العاصمة : خطة أمنية بعد تعديل الحظر الليلي

أصحاب المخابز لـ الوكيل: نطالب السماح بخدمة التوصيل خلال الحظر الجزئي

تفاصيل جديدة حول جريمة ماركا الشمالية

هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2021 فلكياً

جريمة في المفرق .. سيدة تقتل ابنتها العشرينية

الخميس، 11-03-2021 01:08 م

علاج طبيعي لاستعادة حاسة الشم

main_image6012dffe33053


الوكيل الاخباري - كشف أطباء معالجون لمرضى "كوفيد-19" عن طريقة علاج طبيعية تهدف لاستعادة حاسة الشم المفقودة بعد التعافي من فيروس كورونا، وذلك في حال فشلت الأدوية التقليدية، وبعد زيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة المختص.

اضافة اعلان

ونقل موقع "مصراوي" أن هذا العلاج الطبيعي يتم عن طريق جلسات يشم خلالها المرضى منبهات مختلفة، مثل الزيوت العطرية والأعشاب الشائعة أو النباتات ذات الروائح المعروفة على نطاق واسع، لفترات زمنية مدتها 20 ثانية أثناء الانخراط في استدعاء نشط، وتحليل أدمغتهم للحصول على ذكريات قوية بشكل خاص للروائح الفردية.

 

ويتم إجراء هذه الجلسات مرتين يوميا لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مع التركيز على الاستدعاء النشط لإعادة تدريب واستعادة نظام حاسة الشم.

وقال الباحث الدكتور تران لوك، الأستاذ المساعد في جراحة الرأس والرقبة في كلية بايلور للطب في هيوستن، إنه كلما تدربت أكثر، كانت النتيجة أفضل، وتابع: "أوصي المرضى بالعثور على مكان هادئ حيث لا يتم إزعاجهم ليتمكنوا من إيلاء اهتمامهم الكامل لهذه الممارسة".


ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن حاسة الشم قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الإصابة بالفيروس عند تعافي المرضى، وهم يشجعونهم على تطوير مفردات جديدة للرائحة طوال العملية، للتكيف مع حياتهم بعد الإصابة.


ويبقى أن نرى بالضبط إلى أي مدى قد يكون فقدان حاسة الشم المرتبط بـ"كوفيد-19" طويل الأمد أو دائم، وما إذا كان يجب أن تتقدم منهجيات العلاج والتخفيف لمقابلة عدد متزايد من الأشخاص ذوي القدرات الحسية المتضائلة.


في سياق متصل، نشرت مجلة "Internal Medicine" دراسة أجراها خبراء، شملت 2500 مريض من 18 مستشفى أوروبيا ووجدوا أن هناك ضعف حاسة الشم أو فقدانها بشكل كلي، لدى أغلب الحالات.


وكان متوسط مدة ضعف حاسة الشم 21.6 يوما، لكن ربع المصابين أفادوا أن حاسة الشم لديهم لم تتعاف تماما حتى بعد مرور شهرين.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
131-061220-high-blood-pressure-face-silent-enemy-2

ارتفاع ضغط الدم.. 5 أعراض خطيرة مهددة للحياة

tbl_articles_article_26963_469fb078e6c-b90e-44ea-b74f-f04492b13a26

شرب الماء أثناء تناول الطعام مفيد أم ضار؟

1-1243397

نصائح هامة للتخلّص من الوزن الزائد

798221d0-8f5c-4097-a2f7-295eb3014cb4_16x9_1200x676

خطأ شائع عند استخدام الجل المعقّم يجعله غير فعال

unnamed

للاستيقاظ دون الشعور بالتعب.. تجنب هذه العادات السيئة!

تمارين-التنفس

تمرين تنفس في دقيقة يخلّصكم من التوتر

أخبار متعلقة
الزكام-1

كيف نعالج الزكام بصورة صحيحة؟

unnamed (1)

الكشف عن العواقب الوخيمة لارتفاع ضغط الدم وأسبابه

اعراض-نقص-فيتامين-د-على-العضلات

أمراض وعلامات نقص فيتامين D في الجسم

Doc-P-372089-637484626154540902

علامات هامة تكشف أنك تعاني من مستوى عالٍ من التوتر!

775533

طريقة سهلة لتدريب الدماغ على التخلص من القلق!

Toothache-Pain

علاج منزلي لتهدئة آلام الالتهابات المفاجئة