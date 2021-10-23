الوكيل الإخباري - كلّ يوم تتعرّض اليد لعوامل عديدة وموادّ كيميائية تؤدّي إلى جفافها، وتقشّر الجلد وخصوصاً حول الإظفر، ويعتقد معظم الناس أنّها مشكلة جماليّة فقط، ولكن إذا ترك هذا جفاف والتقشّر حول الأظافر يهيّئ بيئة ملائمة لتجمّع الأوساخ والبكتيريا الضارّة مسبّبة التهابات وآلام مزعجة في المنطقة، لذلك يجب العناية بجلد الأظافر لمنع تقشرها وتحسين جمال اليد والمحافظة على صحّتها.



أسباب تقشر جلد الأصابع:

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1 - جفاف الجلد: وهذا ينجم عن قلة شرب الماء والعصائر الطبيعيّة المفيدة لجسم الانسان ولحيويته.

2 - اختلال في التوازن الغذائي: إذ إنّ قلة تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات المُغذّية لجلد الانسان إحدى العوامل المسبّبة لهذه الحاله.

3 - نقص في الفيتامين والمعادن: وبالأخصّ فيتامين ( أ، ب، ج ) هذه الفيتامينات تتواجد بكثرة في الأغذية التي تحتوي على النشويات مثل البطاطس، الجزر، البقدونس، الزبدة، المشمش.

4 - الحساسية: هناك الكثير من المواد المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل سلبيّة على الجلد، فإنّ التعرّض لطلاء الأظافر أو المواد الكيميائية القاسية الأخرى، أو استخدام الماء والصابون بكميات كبيرة، أوالمهيّجات في المحاليل ومواد التنظيف، أو حتى حساسية للنيكل أو المطاط، كلّ هذه يمكن أن تؤدّي إلى تقشّر جلد الأظافر.

5 - العادات السيئة: بعض الأشخاص عند التوتر تتولّد لديهم بعض العادات السيئة، مثل قضم الأظافر، هذه العادات يمكن أن تلحق الضرر بالمنطقة وتسبب التهابات جلدية، بالإضافة إلى سوء التعامل مع الإظفر بتمزيقه بدلاً استخدام مقصّ الأظاقر بلطف لمنع إصابة أو تلف الجلد.

6 - أمراض الجلدية: هنالك بعض الأمراض الجلديّة قد تؤدي إلى تقشير الجلد حول الأظافر اهمها ( الاكزيما ، الصدفية ) .

7 - العدوى: مثل الالتهابات الفطريّة أو البكتيريّة على الجلد، أو بعض الالتهابات الفيروسيّة في الجسم.

8 - بعض الأمراض الجسمانية: مثل السكري، وأمراض الأوعية الدموية الطرفية.

9 - التغيرات المناخيّة تؤدّي إلى جفاف الجلد وتقشّره.

علاج وطرق الوقاية من تقشر جلد الأصابع:

1 - استخدام مرطّبات طبيّة متخصّصة لترطيب الجلد.

2 - استخدام المراهم المضادّة للفطريات، أو المضادّات للبكتيريا في حال وجود العدوى، التي يصفها الطبيب.

3 - التوقّف عن العادات السيّئة التي تؤذي الأصابع.

4 - استخدام المراهم الستيرويدية التي يصفها الطبيب فقط في حال وجود حساسيّة أو بعض أمراض الجلد.

5 - الاهتمام بالغذاء الصحّي المتوازن، وعدم الإفراط في تناول السكريّات.

6 - عدم التعرّض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

7 - ارتداء قفازات طبيّة أثناء العمل الذي قد تضطر به لاستعمال المواد التنظيفيّة والمواد الكيميائية الأخرى، لمنع حدوث حساسية ضدّ هذه المواد.

8 - استعمال زيت الزيتون في دهن الأصابع؛ لأن زيت الزيتون يحتوي على عناصر مهمّة تساعد على ترطيب الجلد.

9 - يستخدم خلّ التفاح كعلاج فعّال لمثل هذه الحال، وذلك عن طريق وضعه على قطعة من القطن، ليتمّ مسحها جيداً على الأصابع وما بين الأصابع بعناية ولطف والمداومة على ذلك مرتين في اليوم إلى أن تتحسّن الحالة.

10 - نقع أطراف الأصابع بالماء الدافئ لتطرية الجلد حول الإظفر وسهولة انتزاع الجلد المتقشّر دون ألم.

11 - وضع العسل على المناطق الجافة حول الإظفر لمدة ربع ساعة وإزالتها بالماء الدافئ.

12 - فرك أطراف الأصابع الخيار جيداً ثمّ غسلها بالماء الدافئ.

13 - يتمّ علاج بعض الحالات عن طريق العلاج الموضعيّ بالليزر الضوئيّ على حسب درجة صعوبة الحالة.

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