ضرر غير متوقع لتناول أدوية الصداع

الوكيل الإخباري- حذرت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب من أن تناول مسكنات الصداع وأدوية الصداع النصفي بشكل مفرط يؤدي إلى نتيجة عكسية، حيث تتفاقم المتاعب ويصبح الصداع أكثر شدة.



وأوضحت الجمعية أن هذه الحالة الطبية تعرف باسم "الصداع الناجم عن فرط استخدام الأدوية" (Medication Overuse Headache) المعروف اختصارا بـ MOH، مشيرة إلى أن هذه الحالة تتطور بشكل متكرر وأسرع عند تناول أدوية التريبتان مقارنة بما يسمى بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والتي تشمل على سبيل المثال الإيبوبروفين.

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وتمثل مسكنات الألم، التي تحتوي على مواد أفيونية، مشكلة بشكل خاص؛ نظراً لأنها ترفع خطر وقوع المريض في براثن إدمانها.



وأضافت الجمعية أن النساء أكثر عرضة للإصابة "بالصداع الناجم عن فرط استخدام الأدوية" مقارنة بالرجال، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة الأخرى تشمل الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب واضطرابات القلق والتدخين واستخدام المنومات أو المهدئات.

ويتم تشخيص "الصداع الناجم عن فرط استخدام الأدوية" عندما يشعر المصابون بالصداع النصفي أو الصداع التوتري، الذين يتم علاجهم بمسكنات الألم أو أدوية الصداع النصفي، بألم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر في 15 يوما على الأقل شهرياً.

ولتجنب الإصابة بهذه الحالة الطبية ينبغي عدم تناول مسكنات الصداع بشكل مفرط، مع الالتزام بجرعات أدوية الصداع النصفي المحددة من قبل الطبيب.

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